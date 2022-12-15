На ТНТ объявили дату выхода фильма «СамоИрония судьбы!»

Телеканал ТНТ объявил, когда в эфир выйдет новогодняя картина «СамоИрония судьбы!». Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Кадр из фильма "СамоИрония судьбы" Кадр из фильма "СамоИрония судьбы"

Так, музыкально-пародийная картина «СамоИрония судьбы!» выйдет в эфир телеканала ТНТ 31 декабря в 21.30.

Сюжет фильма будет связывать эпизоды из советских картин, современных музыкальных клипов и сериалов.

Так, сюжет завяжется в квартире героев "Иронии судьбы", Жени Лукашина и Гали. Их сыграют Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Затем развернется следующая цепочка событий, а которой Лукашина и Галю сыграют Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова. Ипполита сыграет поп-король Филипп Киркоров.