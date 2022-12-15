Кэмерон об «Аватаре»: я хотел снять свои «Звёздные войны»

Опасно рассказывать историю с большим количеством персонажей, потому что ей может не хватить фокуса. Но я принял этот вызов. «Аватар» — это эпические пейзажи с эпическим повествованием. Я хотел снять свои «Звёздные войны» или «Властелин колец». Я хотел создать мир, в который люди будут возвращаться и наслаждаться им снова и снова.