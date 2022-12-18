Кино 90-х: как спасали тараканов на съемках “Людей в черном”

2 июля 1997 года Уилл Смит и Томми Ли Джонс объединились в роли агентов Джея и Кея, чтобы взять под контроль пришельцев, живущих в Нью-Йорке. Комедия о приятелях из секретной организации, выпущенная 25 лет назад, остается любимым научно-фантастическим фильмом миллионов людей. Несколько забавных фактов об актерском составе этой картины для вас собрал “Рамблер”.

Фото: Кадр из фильма "Люди в черном" Кадр из фильма "Люди в черном"

До того, как Барри Зонненфельд подписал контракт на постановку “Людей в черном”, изначально был нанят режиссер Лес Мэйфилд. Актера Томми Ли Джонса уже пригласили в проект. Из-за него Зонненфельд едва не отказался от работы над фильмом.

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“Несколько лет назад я видел, как Томми давал телеинтервью, и он выглядел таким злым, что я помню, как подумал: “Слава богу, мне никогда не придется работать с этим придурком”, — рассказал Зонненфельд Entertainment Weekly.

Но в конце концов, их сотрудничество сложилось. Кстати на месте Томми Ли Джонса мог оказаться Клинт Иствуд, но он отказался от роли.

То же самое сделал и Дэвид Швиммер. Сначала продюсеры проекта рассматривали этого актера на роль агента Джея. Его вероятнее всего пришлось бы сильно гримировать, ведь в комиксах Джей – пепельный блондин. Но Дэвид в то время был занят съемками в сериале “Друзья”. Тогда режиссер предложил неожиданную кандидатуру на главную роль – Уилла Смита.

Большинству актеров либо предлагают роль, либо они проходят кастинг. Но не Линда Фиорентино. Роль Лорел актриса выиграла в покер у Барри Зонненфельда. Судя по всему, участие Линды в проекте привело к некоторым изменениям в сценарии. Например, в финале ее персонаж становится агентом Эл, хотя изначально Лорел собирались стереть память.

Наверняка многим запомнился инопланетянин Фрэнк, который жил в образе мопса в придуманном сценаристами Нью-Йорке. И хотя в первом фильме у него было немного экранного времени, на эту роль взяли настоящую собаку. В сиквеле мопса по кличке Мушу тоже задействовали. Он жил во время съемок как настоящая кинозвезда. Хозяйка пса Шерил Шоувер обеспечила ему перелеты в переноске бизнес-классом, снимала для него лучшие номера в отеле и кормила премиальными блюдами: стейками, отборной курицей. Также Мушу пил только бутилированную воду.

Еще один факт о представителях животного мира в картине: Общество защиты животных фактически подтвердило, что при создании “Людей в черном” не пострадало ни одного таракана. Речь идет о сцене, в которой агент Джей топчет насекомых, чтобы привлечь внимание Эдгара. На самом деле, тараканы остались целы. Уилл Смит топтал пакеты с горчицей, которые при разрыве имитировали внешний вид внутренностей жуков. Эпизод был удачно смонтирован, что никто и не догадался.