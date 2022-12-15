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1 час назад

Опубликован трейлер фантастического фильма «65» с Адамом Драйвером

Inc-News

39-летний актёр исполнил роль капитана космического корабля, вынужденного приземлиться на неизвестной планете.

Опубликован трейлер фантастического фильма «65» с Драйвером
Фото: Inc-NewsInc-News

Sony Pictures Entertainment выпустила трейлер своего нового фильма «65». Адам Драйвер исполнил в нём главную роль пилота по имени Миллс, чей космический корабль «терпит крушение на незнакомой планете». В процессе изучения новых обстоятельств оказывается, что она находится на том же этапе развития, что и Земля 65 миллионов лет назад, когда её поразил крупный астероид и вызвал тем самым гибель динозавров. В двухминутном видеоролике можно увидеть, как Миллс пытается отыскать на новой планете следы обитания людей, а также как он вступает в схватку с доисторическими существами.

Помимо Драйвера в картине сыграли Ариана Гринблатт, Хлоя Коулмэн и др. Режиссёрами и сценаристами проекта выступили Скотт Бек и Брайан Вудс, известные по работе над сценарием фильма Джона Красински «Тихое место» (2018). Музыку написал Дэнни Элфман.

В кинотеатрах «65» выйдет 10-го марта 2023-го года.

Фильмы,Адам Драйвер,
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