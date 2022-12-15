Опубликован трейлер фантастического фильма «65» с Драйвером

Sony Pictures Entertainment выпустила трейлер своего нового фильма «65». Адам Драйвер исполнил в нём главную роль пилота по имени Миллс, чей космический корабль «терпит крушение на незнакомой планете». В процессе изучения новых обстоятельств оказывается, что она находится на том же этапе развития, что и Земля 65 миллионов лет назад, когда её поразил крупный астероид и вызвал тем самым гибель динозавров. В двухминутном видеоролике можно увидеть, как Миллс пытается отыскать на новой планете следы обитания людей, а также как он вступает в схватку с доисторическими существами.