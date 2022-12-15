Обзор шестого сезона «Рика и Морти»

А за эпизод «Ночная семья» нужно дать им «Эмми».

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

На днях закончился очередной сезон «Рика и Морти». Фанаты сильно на него надеялись, ведь в прошлый раз всё завершилось уничтожением «Цитадели Риков» и побегом Злого Морти. К тому же в начале шестого сезона авторы неожиданно продолжили сюжет.

Видео дня

Многие рассчитывали, что в этот раз Ройланд уделит главной истории больше внимания — но напрасно. Впрочем, этот факт не огорчает, ведь самостоятельные эпизоды шикарны!

Рик гоняется за главным врагом, но недолго

Первый эпизод нового сезона продолжил сквозной сюжет. Наш Рик погнался за Злым Риком, которого притянуло в родное измерение.

Когда-то негодяй убил семью героя и чуть не свёл его с ума. Фишка в том, что наш Морти — внук злого Санчеса. Поэтому основной Рик и прилетел к подростку в начале шоу — он просто поджидал кровного врага, но тот не вернулся к семье.

Увы, после первого эпизода про многообещающую арку забывают вплоть до последнего эпизода. Да и в финале про злодея вспомнят всего на пару минут.

Фанаты привыкли, что сценаристы неохотно развивают основной сюжет, но в шестом сезоне его меньше, чем когда-либо. Похоже, Джастин Ройланд не шутил, когда обещал 100 сезонов по «Рику и Морти». Такими темпами историю можно растягивать до бесконечности.

Самостоятельные истории великолепны

Грустно, что мы не узнали о похождениях Злого Морти и коварных делах Злого Рика. Вот только все эпизоды настолько хороши, что ругать Ройланда просто не за что.

К примеру, во второй серии Морти застрял внутри игры, а его сознание расщепилось на миллиарды NPC. Чтобы спасти внука, Рик тоже погрузился в виртуальный мир. Там он стал своего рода проповедником, который объясняет NPC, что все они — угодивший в беду 14-летний пацан.

Вокруг речей Рика даже построили религию. Подростки отказывались от прежней веры, доказывали родителям, что они Морти, и бросали семьи. А когда всё население признало Мортианство, начались религиозные войны. Одни считали, что верить в Морти нужно как-то иначе, а другие не желали покидать игру и становиться частью единого сознания.

Авторы рассказали шикарную историю с драмой и философскими мыслями, а также посмеялись над актуальными проблемами — и всё это за 20 минут. После такой феерии «Рика и Морти» и правда хочется продлить на 100 сезонов.

Следующая серия рассмешит геймеров. Дело в том, что Морти добыл самую реалистичную консоль. Вот только повышенный реализм оказался проблемой, а не достоинством. Например, в космическом экшене корабль часами летает по вакууму. Всё-таки космос огромный, и встретить там врага трудно.

А в Street Fighter бойцы должны долго добираться друг до друга, чтобы подраться. Они покупают билет на метро, долго едут на стрелку, поднимаются на лифте на вершину небоскрёба и затем уже бьются. Хотя тяжелее всего пришлось Клауду из Final Fantasy 7. Его меч настолько огромный, что в реальности поднять его невозможно.

Лучшая серия сезона и, возможно, всего сериала называется «Ночная семья». Рик притащил домой аппарат, который программирует тело вставать посреди ночи и на автопилоте заниматься нудными делами. Пока сознание отдыхает, ночная личность моет посуду, качает пресс и учит испанский.

Но вскоре выяснится, что у ночных личностей свои желания и интересы. В итоге серия превращается чуть ли не в хоррор, где вчерашние рабы подчиняют хозяев. В сценарии есть саспенс, психологическая драма, экшен, неожиданные повороты и классная мораль. Джордану Пилу понадобилось два часа, чтобы рассказать историю с тем же посылом, а Ройланду хватает короткого эпизода.

Не все серии одинаково хороши, но в целом уровень очень высокий. Другого шоу с такими же классными историями попросту не существует.

***