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1 час назад

Российский мультсериал для взрослых "Колдуй отсюда" выйдет онлайн в Новый год

Газета.Ru

Анимационный блокбастер для взрослых «Колдуй отсюда» выйдет онлайн в Новый год — 31 декабря. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier.

Мультсериал для взрослых "Колдуй отсюда" выйдет онлайн в Новый год
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Кроме онлайн-платформы, мультсериал для аудитории 16+ выйдет на телеканале 2х2. Его главная героиня — волшебница Мерлин, которая практикует черную магию и черный юмор. Чтобы спастись, ей нужно просить о помощи старшего брата Артура, живущего обычной семейной жизнью и забывшего о колдовских способностях сестры. Они будут бороться и с враждебной магической силой, и с собственными семейными проблемами.

Создатели «Колдуй отсюда» — уроженцы Ижевска Евгений Огнев и Максим Конышев, ранее выпустившие проект «Нигдегород». При разработке образов волшебных существ они в первую очередь вдохновлялись мифологией Удмуртии.

Ранее сообщалось, что новогодний выпуск сериала «Енотки» выйдет онлайн и на ТВ.

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