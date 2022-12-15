Мультсериал для взрослых "Колдуй отсюда" выйдет онлайн в Новый год

Кроме онлайн-платформы, мультсериал для аудитории 16+ выйдет на телеканале 2х2. Его главная героиня — волшебница Мерлин, которая практикует черную магию и черный юмор. Чтобы спастись, ей нужно просить о помощи старшего брата Артура, живущего обычной семейной жизнью и забывшего о колдовских способностях сестры. Они будут бороться и с враждебной магической силой, и с собственными семейными проблемами.