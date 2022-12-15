Мультсериал для взрослых "Колдуй отсюда" выйдет онлайн в Новый год

Анимационный блокбастер для взрослых «Колдуй отсюда» выйдет онлайн в Новый год — 31 декабря. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier.
Кроме онлайн-платформы, мультсериал для аудитории 16+ выйдет на телеканале 2х2. Его главная героиня — волшебница Мерлин, которая практикует черную магию и черный юмор. Чтобы спастись, ей нужно просить о помощи старшего брата Артура, живущего обычной семейной жизнью и забывшего о колдовских способностях сестры. Они будут бороться и с враждебной магической силой, и с собственными семейными проблемами.
Создатели «Колдуй отсюда» — уроженцы Ижевска Евгений Огнев и Максим Конышев, ранее выпустившие проект «Нигдегород». При разработке образов волшебных существ они в первую очередь вдохновлялись мифологией Удмуртии.
Ранее сообщалось, что новогодний выпуск сериала «Енотки» выйдет онлайн и на ТВ.