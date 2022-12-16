Актеры "Уэнсдэй" сыграют в романтической драме

Актриса Дженна Ортега снимется вместе с коллегой по сериалу "Уэнсдэй" Перси Хайнсом Уайтом в фильме "Зима, весна, лето или осень". Об этом сообщает Deadline.
Ортега также выступит в качестве исполнительного продюсера картины.
Проект станет режиссерским дебютом актрисы и писательницы Тиффани Полсен.
История расскажет о двух подростках, которые встречают друг друга и влюбляются в течение четырех знаменательных дней в году.
В сериале "Уэнсдэй" Ортега сыграла главную героиню Уэнсдэй, а Хайнс Уайт - ее одноклассника Ксавьера Торпа.