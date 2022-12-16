Актеры "Уэнсдэй" сыграют в романтической драме

Актриса Дженна Ортега снимется вместе с коллегой по сериалу "Уэнсдэй" Перси Хайнсом Уайтом в фильме "Зима, весна, лето или осень". Об этом сообщает Deadline.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Ортега также выступит в качестве исполнительного продюсера картины.

Проект станет режиссерским дебютом актрисы и писательницы Тиффани Полсен.

История расскажет о двух подростках, которые встречают друг друга и влюбляются в течение четырех знаменательных дней в году.