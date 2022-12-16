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1 час назад

Опубликованы новые постеры к фильму «Чебурашка»

Стелла Шмель

Создатели представили характер-постеры к фильму «Чебурашка» с актерами Еленой Яковлевой и Дмитрием Лысенковым.

Семейная картина от режиссера Дмитрия Дьяченко выйдет в широкий прокат 1 января 2023 года. В главных ролях Сергей Гармаш, Полина Максимова, Федор Добронравов и многие другие.

В этот раз Чебурашка окажется в реальном мире, приехав из далекой страны в небольшой приморский городок. Ему предстоит найти себе имя, друзей и дом. На пути ему повстречается множество разных персонажей: старик-садовник, тетя-модница, капризная внучка и другие жители городка. Все они будут принимать участие в судьбе Чебурашке, который обустраивается на новом месте.

Постер к фильму "Чебурашка"

Елена Яковлева исполнила роль Риммы – модницы и владелицы шоколадной фабрики. Она поделилась, что ее героине не особо интересен Чебурашка, но из-за маленькой капризной внучки пушистый зверек стал им необходим.

"Чебурашка – это тот камень преткновения, вокруг которого и закручивается весь сюжет. То есть за деньги не все купишь», – подделались актриса.

Постер к фильму "Чебурашка"

В "Чебурашке" Дмитрий Лысенков сыграл персонажа Лариона. Он отметил, что его герой имеет сходство с крысой Ларисой из оригинальной истории Эдуарда Успенского.

"Я попытался привнести что-то крысиное в этот образ. Мыши всегда как-то шевелят носом, поэтому я тоже решил этим воспользоваться. Я посмотрел на крыс и взял манеру от них. У меня персонаж крысиного склада, подловатый", – рассказал Дмитрий.

Смотрите в кино с 1 января 2023 года.

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