Главные научно-фантастические фильмы мира

Хотите очутиться не в другом городе или стране, а в другом мире — смотрите научную фантастику! "Рамблер" публикует подборку главных научно-фантастических фильмов по версии "Кинопоиска".

Фото: Кадр из фильма "2001: Космическая одиссея" Кадр из фильма "2001: Космическая одиссея"

"Бегущий по лезвию" (Blade Runner, 1982)

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“Бегущий по лезвию” — художественный фильм Ридли Скотта по научно-фантастическому роману Филипа Дика “Мечтают ли андроиды об электроовцах?” Книга вышла в 1968 году, а фильм появился в прокате спустя 14 лет.

Кино — история детектива из специального отдела полиции Лос-Анджелеса, который ищет и уничтожает сбежавших репликантов, то есть человекоподобных биороботов, искусственно созданных, чтобы выполнять тяжелые и опасные работы.

У фильма семь версий, из которых основные две: оригинальная с хэппи-эндом (1982), которую плохо приняли кинокритик, и режиссёрская с открытым финалом (1992). Второй вариант картины 60 ученых, которые участвовали в опросе The Guardian, была признали лучшим научно-фантастическим фильмом в истории.

"2001 год: Космическая одиссея" (2001: A Space Odyssey, 1968)

О чем этот фильм, спорят уже больше 40 лет. Нас предупреждают, что искусственный интеллект потенциально опасен? А если это оптимистичный взгляд на место человека во Вселенной? Или, наорот, пессимистичный? Религиозной картиной о поисках бога кино тоже вполне может быть.

Впрочем, многозначность — задумка, а не упущение. Сценарист "Космической одиссеи", фантаст Артур Кларк, говорил: "Если вы полностью поняли "2001", значит, мы потерпели неудачу. Мы хотели поднять намного больше вопросов, чем дать ответов".

В фильме ключевую роль играет картинка: создатели сделали акцент на визуальном повествовании, первый диалог появляется только на 26 минуте. Почти все главные моменты сюжета раскрываются с помощью видимых образов. Качество графики и спецэффектов в "Космической одиссее" очень высокое. Особенно если вспомнить, в каком году фильм вышел.

"Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда" (Star Wars, 1977)

Это первый фильм киноэпопеи "Звездные воины", но четвертый по хронологии событий во вселенной произведения. "Новая надежда" открывает оригинальную трилогию, а через 22 года начинается трилогия приквелов.

Постаревший рыцарь-джедай Оби Ван Кеноби на планете-пустыне Татуин спасает молодого Люка Скайуокера, когда тот ищет пропавшего дроида. Тогда Люк осознает, что он тоже один из джедаев. Вместе с Оби Ваном, пилотом-наемником Ханом Соло и дроидами во время гражданской войны против императора Люк ищет предводительницу повстанцев - принцессу Лею. Героям предстоит отчаянная схватка с Дартом Вейдером - правой рукой Императора, и его секретным оружием — "Звездой Смерти".

Кадр из фильма "Звездные войны. Эпизод 4: Новая надежда"

"Чужой" (Alien, 1979)

Научно-фантастический фильм ужасов 1979 года, его режиссер Ридли Скотт. Название картина получила в честь главного антагониста. Чужой — инопланетное существо, которое выслеживает и убивает экипаж космического корабля. Он безумно агрессивен и постоянно меняет облик. Чужой расправляется со всеми на корабле, но одной женщине удается выжить и победить в схватке.

Фильм получил ряд наград, среди которых премия "Оскар" за лучшие визуальные эффекты и "Сатурн" за лучший научно-фантастический фильм, лучшую режиссёрскую работу, лучшую второстепенную женскую роль. Американский институт кино поставил "Чужого" на шестую позицию в рейтинге самых остросюжетных фильмов США.

"Метрополис" (Metropolis, 1927)

Немой художественный фильм Фрица Ланга по сценарию и параллельно написанному роману Теи фон Харбоу. Это антиутопия, которая стала высшей точкой немецкого киноэкспрессионизма и завершила его развитие.

Метро́полис, гигантский город будущего, делится на две области: элита занимает благоустроенную и комфортабельную верхнюю часть, в то время как огромные массы рабочих, обслуживающих системы жизнеобеспечения, загнаны в нижние, промышленные районы.