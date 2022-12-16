Актер рассказал о выходе фильма «Чук и Гек. Большое приключение»

Актёр Александр Самойленко рассказал подробности фильма «Чук и Гек. Большое приключение». Картину покажут на киноэкранах страны с 22 декабря.
Об этом он сообщил в интервью kp.ru.
Самойленко отметил, что рассказ Аркадия Гайдара превратили в яркую святочную историю с красивой картинкой и интересными поворотами.
«Я думаю, что это будет интересно, потому что поднимаемые вопросы очень близки любому человеку, и сегодняшнему ребёнку тоже. Это сказка про любовь, про дружбу, про веру в чудеса», — сказал актёр.
Самойленко добавил, что исполнил в этом фильме роль ямщика.