Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+6° в 
USD 64.30EUR 68.45
Войти в почту
30 минут назад

Актёр Самойленко рассказал о выходе на экраны кинокартины «Чук и Гек. Большое приключение»

RT на русском

Актёр Александр Самойленко рассказал подробности фильма «Чук и Гек. Большое приключение». Картину покажут на киноэкранах страны с 22 декабря.

Актер рассказал о выходе фильма «Чук и Гек. Большое приключение»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Об этом он сообщил в интервью kp.ru.

Самойленко отметил, что рассказ Аркадия Гайдара превратили в яркую святочную историю с красивой картинкой и интересными поворотами.

«Я думаю, что это будет интересно, потому что поднимаемые вопросы очень близки любому человеку, и сегодняшнему ребёнку тоже. Это сказка про любовь, про дружбу, про веру в чудеса», — сказал актёр.

Самойленко добавил, что исполнил в этом фильме роль ямщика.

Фильмы,Александр Самойленко,Аркадий Гайдар,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители