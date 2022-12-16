Появились обзоры «Аватар 2» — критики ошеломлены эффектами

16 декабря состоялась мировая премьера одного из самых ожидаемых блокбастеров современности — «Аватар 2». В Сети уже появились первые обзоры фильма.По мнению большинства критиков, картина получилась отменной с точки зрения визуала, но вот сюжетная линия и персонажи могли бы быть и получше.
"Кэмерон затягивает зрителя глубоко за душу и предлагает спокойно плыть по течению. Порой вы и не ощущаете, что смотрите фильм — вы просто погружаетесь в него", — USA Today.
"Сюжет фильма напоминает детскую сказку без особого юмора. Юношеская история без эмоциональных травм. Экшен-триллер без острых волнительных моментов", — Guardian.
"Джеймс Кэмерон вышел на экраны с космической морской эпопеей, которую мог снять только он: эксцентричной, душевной, радостной, мрачной и очень, очень голубой. Да, он все еще на лигу впереди всех", — Empire.
"Финальные битвы в «Аватар 2» — это не только захватывающие сражения, но также и трюки, поражающие тем, как им удается удерживать внимание зрителей на огромной массе персонажей, которые буквально скачут между различными локациями", — Atlantic.
"Это определенно новый шаг по сравнению с предшественником, и, хотя его история не стала каким-то откровением, его потрясающие визуальные эффекты делают возвращение на Пандору неотразимым", — IGN.
Empire — 100 / 100
Entertainment Weekly — 91 / 100
Associated Press — 88 / 100
New York Post — 100 / 100
IndieWire — 91 / 100
The Hollywood Reporter — 80 / 100
Total Film — 80 / 100
Polygon — 80 / 100
TheWrap — 79 / 100
Slashfilm — 70 / 100
The Guardian — 40 / 100
«Аватар 2: Путь воды» стартовал во всем мире, но не в России. В Сеть уже утекла экранная версия с русским дубляжом.