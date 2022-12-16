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1 час назад

Появились обзоры «Аватар 2» — критики ошеломлены эффектами

Cq.ru

16 декабря состоялась мировая премьера одного из самых ожидаемых блокбастеров современности — «Аватар 2». В Сети уже появились первые обзоры фильма.По мнению большинства критиков, картина получилась отменной с точки зрения визуала, но вот сюжетная линия и персонажи могли бы быть и получше.

Появились обзоры «Аватар 2» — критики ошеломлены эффектами
Фото: Cq.ruCq.ru

"Кэмерон затягивает зрителя глубоко за душу и предлагает спокойно плыть по течению. Порой вы и не ощущаете, что смотрите фильм — вы просто погружаетесь в него", — USA Today.

"Сюжет фильма напоминает детскую сказку без особого юмора. Юношеская история без эмоциональных травм. Экшен-триллер без острых волнительных моментов", — Guardian.

"Джеймс Кэмерон вышел на экраны с космической морской эпопеей, которую мог снять только он: эксцентричной, душевной, радостной, мрачной и очень, очень голубой. Да, он все еще на лигу впереди всех", — Empire.

"Финальные битвы в «Аватар 2» — это не только захватывающие сражения, но также и трюки, поражающие тем, как им удается удерживать внимание зрителей на огромной массе персонажей, которые буквально скачут между различными локациями", — Atlantic.

"Это определенно новый шаг по сравнению с предшественником, и, хотя его история не стала каким-то откровением, его потрясающие визуальные эффекты делают возвращение на Пандору неотразимым", — IGN.

Оценки критиков

Empire — 100 / 100

Entertainment Weekly — 91 / 100

Associated Press — 88 / 100

New York Post — 100 / 100

IndieWire — 91 / 100

The Hollywood Reporter — 80 / 100

Total Film — 80 / 100

Polygon — 80 / 100

TheWrap — 79 / 100

Slashfilm — 70 / 100

The Guardian — 40 / 100

«Аватар 2: Путь воды» стартовал во всем мире, но не в России. В Сеть уже утекла экранная версия с русским дубляжом.

Фильмы,Джеймс Кэмерон,Total,
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