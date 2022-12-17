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45 минут назад

Из грядущего «Флэша» вырезали камео Генри Кавилла и Галь Гадот

Чемпионат.com

Летом стало известно, что в грядущем «Флэше» с Эзрой Миллером будет множество различных камео. Инсайдеры сообщали о появлении в фильме известных персонажей DC, включая Бэтмена Майкла Китона, Супермена Генри Кавилла и Чудо-женщину Галь Гадот. Однако позже франшизу возглавил Джеймс Ганн и решил полностью отказаться от актёров Зака Снайдера.

Из грядущего «Флэша» вырезали камео Генри Кавилла и Галь Гадот
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как сообщает издание THR, из «Флэша» всё же вырежут камео Кавилла и Гадот. Их персонажи должны были появиться всего на несколько минут, однако авторы решили отказаться от использования образов знакомых актёров. Им выплатили обещанный гонорар в $ 250 тыс., однако о дальнейшем сотрудничестве в образах привычных нам супергероев речи больше не идёт. При этом камео Майкла Китона в образе Бэтмена, кажется, решили оставить.

Премьера «Флэша» запланирована на 16 июня 2023 года. Пока неясно, войдёт ли в новый канон персонаж в исполнении Эзры Миллера.

Фильмы,Флэш,Генри Кавилл,Джеймс Ганн,Майкл Китон,Галь Гадот,
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