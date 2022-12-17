В "Стражах Галактики – 3" енот будет на первом плане

В третьей части "Стражей Галактики" лучше раскроется образ енота Ракеты. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на слова режиссера проекта Джеймса Генна.

Ганн отметил, что хочет уделить больше экранного времени еноту Ракете, которого озвучивает Брэдли Купер. По словам режиссера, это одна из причин, по которым он вернулся к франшизе "Стражи Галактики".