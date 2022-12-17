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1 час назад

В "Стражах Галактики – 3" енот выйдет на передний план

Мира Маркина

В третьей части "Стражей Галактики" лучше раскроется образ енота Ракеты. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на слова режиссера проекта Джеймса Генна.

В "Стражах Галактики – 3" енот будет на первом плане
Фото: Кадр из фильма "Стражи Галактики"Кадр из фильма "Стражи Галактики"

Ганн отметил, что хочет уделить больше экранного времени еноту Ракете, которого озвучивает Брэдли Купер. По словам режиссера, это одна из причин, по которым он вернулся к франшизе "Стражи Галактики".

Джеймс Ганн высказался о судьбе третьей части "Чудо-женщины"

"Для меня Ракета всегда был самым скрытным героем франшизы. Думаю, что он олицетворяет многие черты всех Стражей", — объяснил Джеймс Ганн.

Ранее режиссер рассказал о тайнах третьей части "Стражей галактики – 3".

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