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3 часа назад

Киноакадемия США снова будет лично объявлять номинантов на "Оскар"

Газета.Ru

Киноакадемия США объявила, что возвращается к проведению мероприятий, на которых будут лично объявлять номинантов на премию «Оскар». Об этом сообщает издание Variety.

Киноакадемия США снова будет лично объявлять номинантов на "Оскар"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Номинантов на премию объявят 24 января 2023 года в театре Сэмюэля Голдвина в Беверли-Хиллз, штат Калифорния, а окончательное голосование состоится со 2 по 7 марта.

Ранее стало известно, что юбилейная, 95-я церемония премии «Оскар» состоится 12 марта 2023 года. Церемония пройдет в офлайн-формате в лос-анджелесском кинотеатре Dolby.

Это станет вторая церемония в истории премии, которая пройдет в марте. В 2022 году премия вручалась непривычно поздно — 27 марта, что было связано с проведением Зимних олимпийских игр в Пекине.

95-ю премию американской киноакадемии вновь будет транслировать телеканал ABC, ее покажут более чем в 200 странах мира.

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