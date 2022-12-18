Фильм «Американец» стал лучшим иностранным фильмом в Италии

Фильм режиссера Майкла Гюрджяна «Американец» признан лучшим иностранным фильмом на 76-м Международном кинофестивале в Салерно. Это история о молодом армянине Чарли, который чудом пережил геноцид и эмигрировал в США, но потом вернулся в Армению, передает корреспондент «МИР 24» Анна Ширханян.

Фото: Мир24 Мир24

«Америкаци» в переводе с армянского значит «американец». Главную роль сыграл сам режиссер Майкл Гюрджян. Для кинокритиков и зрителей многих стран фильм стал открытием. Хотя уже сейчас понятно, что среди сотен сценариев киноцентр Армении выбрал его для госфинансирования не случайно.

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«Вы знаете, картина прошла тяжелый путь, в том плане, что сам процесс производства, съемочный период он совпал с периодом коронавируса. Я очень беспокоилась, что ребята не смогут сделать картину вовремя, не смогут закончить съемки. Но они сработали прекрасно, и все было своевременно отснято. Я хочу указать, что все съемки были организованы в Армении, это тоже очень важно», – рассказала директор национального киноцентра Армении Шушаник Мирзаханян.

История, рассказанная в фильме, до этого не была затронута в игровом кино. В 1947 году Советский Союз призывал всех граждан вернуться на родину. Чарли, который бежал в США после геноцида армян, решил обрести связь со своим народом, но попал в ссылку в Сибирь.

«Нам грустно, когда слышим: «Мы не представляли, что Армения может снять такой фильм», а с другой стороны мы понимаем: значит, мы на верном пути. Хороших проектов много, но, на мой взгляд, фильм должен быть нужным и своевременным, недостаточно быть просто хорошим», – рассказал продюсер фильма «Американец» Арман Ншанян.

В работе над фильмом участвовали известные армяне. Музыкант Серж Тангян – лидер рок-группы «Систем оф э даун» – стал исполнительным продюсером фильма. Овик Кеучкерян – звезда сериала «Бумажный дом» – также снялся в фильме.

«В таком шикарном актерском составе играть – одно удовольствие. Первое, что меня заинтересовало – это название. Зацепило то, что оно именно в армянском звучании – «Америкаци». Мне досталась роль строгого равнодушного ко всем и ко всему тюремного полицейского-смотрителя. Но кинокритики и зрители говорят о том, что фильм получился очень эмоциональным и глубоким», – рассказал актер Лерник Арутюнян.