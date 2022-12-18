«Мира»: премьера фильма-катастрофы глазами участника съемок

Ровно год и три месяца назад во Владивостоке завершились съемки фильма-катастрофы «Мира». А вчера, 17 декабря, в кинотеатрах краевого центра состоялась премьера фильма, прошли первые показы. Посмотреть его пришли и те, кто снимался в массовых сценах. В их числе – корреспондент PRIMPRESS.

Фото: PRIMPRESS PRIMPRESS

В съемках фильма приняли участие огромное количество жителей Владивостока. Массовые сцены снимали в узнаваемых локациях: стадион ДВФУ, библиотека ДВФУ, центр Владивостока, набережная Спортивной гавани и Набережная цесаревича, где происходят ключевые эпизоды фильма – уже после метеоритного дождя.

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А это интересно: увидеть на большом экране то, что снимали у тебя на глазах. Среди таких эпизодов – появление главной героини Леры и ее брата Егора в палаточном лагере, куда эвакуировали пострадавших горожан. Они оказываются прямо на пути бронетранспортера, а на заднем плане у палатки сидят девушки с этого фото, исполняющие роли тех самых пострадавших.

Не помню, сколько дублей было, но наблюдать за рабочим процессом было интересно, а чувствовать сопричастность ему – приятно.

Следом был эпизод в палатке, где находились раненые пострадавшие. Некоторых участников массовки сняли практически крупным планом. Затем была эвакуация Егора на вертолете.

Возможно, кого-то разочарую, но вертолета на съемочной площадке не было: эпизод снимали с использованием хромакея. Он также использовался и в эпизоде, где Лера после разговора с отцом бросает телефон друга Миши в море. На заднем плане мы видим разрушенный Золотой мост.

Было очень много дублей для съемки массовых сцен с высоты птичьего полета. Одна из них – то, что видит Егор из окна вертолета.

И вот тут хочется отметить, что несмотря на то, что артисты массовых сцен попали в кадр буквально мельком, подход к созданию образа каждого был достаточно серьезный: это не только испачканная в бетонной пыли одежда, но и эффект грязных волос, пыль на лице и даже кровь, которая смотрелась весьма натурально.

Однако массовые сцены – это лишь малая (хотя и значимая) часть эпизодов, по которым сложно было судить о содержании фильма, о его драматургии. А ведь именно она в фильме выходит на первый план, играет определяющую роль в восприятии и оценке конечного продукта. Катастрофа становится фоном для драмы, и все же ей стоит уделить время.

Компьютерная графика «разрушает» дома в центральной части города. Особое впечатление произвел эпизод продолжительностью 8 минут, снятый одним кадром. Это самое начало катастрофы. Мы видим ее глазами главной героини: разрушение дома, метания на лестничных пролетах с толпами бегущих перепуганных жильцов, испуганные взгляды с уличных балконов и бег по пересеченной местности в попытках уйти от взрывной волны и обрушающихся зданий.

Создается эффект присутствия. Реалистичность такая, что временами становилось жутко.

Само собой, будут кадры со станции «Мир-А», обилие специализированной техники, эффект невесомости и много слов на языке космонавтов.

Прежде чем говорить о драматургии, вспомним анонс фильма. Он звучал таким образом:

Много лет назад в семье Арабовых случилось то, что изменило жизнь каждого из ее членов. Семья распалась. Но катастрофа показала, что несмотря ни на что связи между ее членами сохранились и именно благодаря им удалось избежать еще большей трагедии. В нужный момент Светлана, мать Леры, смогла поддержать бывшего супруга, а он в свою очередь – дочь в ее желании спасти город от новой и не менее страшной беды.

И Арабову, и Лере удалось преодолеть себя, собственные страхи и комплексы ради высоких целей.

Мы думали, что снимались в фильме про то, как разрушается родной город, а оказалось, что прежде всего он о людях, об умении поддержать в нужный момент, о том, как важно, чтобы в тебя верили, а еще – о самопожертвовании. В финальных эпизодах на глаза наворачиваются слезы… И да, прошу всех обратить внимание на последний кадр – он неслучаен.

И пока вы думаете, что я имела в виду, привожу комментарии непосредственных участников съемок, которые, как и корреспондент PRIMPRESS, на два прекрасных сентябрьских дня стали артистами массовых сцен.

Ярослав: «Могу сказать то, что я, что моя супруга остались довольны фильмом. Не разочарованы. Много эмоций, впечатлений и комментариев, но не хочется в своих впечатлениях делать спойлеры. Всем советуем с супругой, не пожалеете».

Сергей: «Фильм «Мира» получился очень захватывающим, с большим количеством спецэффектов. В процессе просмотра испытываешь весь спектр эмоций, от переживания до слез, при этом переодически улыбаясь над шутками актеров. Особенно приятно видеть любимые сердцу уголки родного города и ощущать свою причастность к такому экшн-фильму. Эмоции – «через край».

Тамара: «Варианты развития будущего многомерны. Мир.А как один из этих вариантов. Понравилось тем, что выбрана была конкретная семья со своими межличностными проблемами. В фильме показано, как каждый из нас важен и важна связь между нами. Фильм о том, что в каждом из нас есть огонь любви, искра, которая способна соединить утраченную связь».