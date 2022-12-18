«Пиннокио» Гильермо дель Торо: новый взгляд на знакомую сказку

Режиссер Гильермо дель Торо начал работать над проектом еще в 2008 году (если не раньше) и за все эти годы сумел создать один из самых эмоциональных и визуально поражающих мультфильмов последних лет. В новом проекте Netflix соединились универсальные для детей и взрослых темы о боли, с которой сталкиваются вне зависимости от возраста, принятии смерти и борьбы с фашистским режимом. Сам дель Торо назвал «Пиноккио» своим страстным проектом, заявив, что «ни одна форма искусства не повлияла на его жизнь и его работы больше, чем анимация, и ни один персонаж в истории не имел столь тесной личной связи с ним, как Пиноккио». Режиссер также признался, что хотел снять этот фильм, сколько себя помнит.