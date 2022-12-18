«Пиннокио» Гильермо дель Торо: новый взгляд на знакомую сказку

На Netflix состоялась премьера анимационного фильма «Пиноккио» Гильермо дель Торо. Что известно о проекте и стоит ли его смотреть, читайте в материале «Рамблера».
Новая экранизация сказки Карло Коллоди переносит деревянного Пиноккио в фашистскую Италию 1930-х. Чтобы поддержать своего отца Джепетто, Пиноккио решает стать артистом цирка. Жизнь вносит жестокие коррективы, и вскоре Джепетто отправляется на поиски своего чада.
Персонажей в картине озвучили Юэн Макгрегор, Финн Вулфхард, Кейт Бланшетт, Тильда Суинтон и другие.
Режиссер Гильермо дель Торо начал работать над проектом еще в 2008 году (если не раньше) и за все эти годы сумел создать один из самых эмоциональных и визуально поражающих мультфильмов последних лет. В новом проекте Netflix соединились универсальные для детей и взрослых темы о боли, с которой сталкиваются вне зависимости от возраста, принятии смерти и борьбы с фашистским режимом. Сам дель Торо назвал «Пиноккио» своим страстным проектом, заявив, что «ни одна форма искусства не повлияла на его жизнь и его работы больше, чем анимация, и ни один персонаж в истории не имел столь тесной личной связи с ним, как Пиноккио». Режиссер также признался, что хотел снять этот фильм, сколько себя помнит.
Кстати, это третья по счету картина на основе «Пиноккио» (и абсолютно точно лучшая), выпущенная в течение 2022 года. До этого состоялись премьеры мультфильма «Пиноккио. Правдивая история» и игровой адаптации Disney. На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 95 % со средней оценкой 8,4 / 10 на основе 38 отзывов. Консенсус сайта гласит: «„Пиноккио Гильермо дель Торо“ полностью оправдывает свое название — которое указывает на визуально поразительную адаптацию, принимающую тёмную сторону первоисточника».