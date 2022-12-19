180 млн долларов собрал второй «Аватар» в мировом прокате

По последним данным, фильм «Аватар: Путь воды» уже собрал 180 миллионов долларов в мировом прокате.
Эксперты выразили мнение, что кинокартина после первой прокатной недели соберёт 410 миллионов долларов.
Всего фильму нужно собрать почти 2 миллиарда долларов, чтобы покрыть все траты на съёмки.
Журналисты Collider сомневаются, что «Аватар: Путь воды» сможет побить рекорд по сборам фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». В 2022 году эта кинокартина получила самый лучший старт в прокате.
Дело в том, что в Китае сборы не будут высокими из-за действующих ограничений по коронавирусу.
Напомним, первая часть «Аватара» собрала в мировом прокате 241 миллион долларов через пять дней после выхода.
По последним данным, фильм стал самым кассовым в истории. Сборы в США составили 760 миллионов долларов, а в мире — более 2,9 миллиарда.