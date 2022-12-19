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3 часа назад

«Аватар: Путь воды» заработал 435 миллионов долларов в прокате за первый уик-энд

Lenta.ru

Фильм режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» заработал 435 миллионов долларов в мировом прокате за первый уик-энд. Об этом сообщает Deadline.

«Аватар: Путь воды» заработал $435 миллионов за первый уик-энд
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Из этой суммы 134 миллиона проект собрал в США. В Китае сумма сборов составила 57,1 миллиона, в Корее — 24,7, а в Германии — 20 миллионов долларов.

Сообщается, что новая часть франшизы «Аватар» показала второй лучший результат в прокате в этом году после картины «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», собравшей 442 миллиона за тот же период.

Самым кассовым фильмом в истории остается первая часть «Аватара», вышедшая в 2009 году. Мировые сборы фильма составили 2,9 миллиарда долларов.

В основу сюжета «Аватара 2» легла история бывшего морпеха Джейка Салли (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана), борющихся за выживание своей семьи. Мировая премьера фильма состоялась 16 декабря.

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