Хоррор "Ведьма: Реинкарнация" получил награду

II Международный фестиваль фильмов ужасов «Хоррор Фест» объявил победителей. Мероприятие проходило под эгидой киноканала «Настоящее Страшное Телевидение».

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Мексиканский хоррор «Ведьма: Реинкарнация» Исаака Эсбана удостоился награды «Лучший фильм: Выбор жюри». По сюжету 13-летняя Нала отправляется из города в дом своей бабушки в сельской местности, чтобы попытаться найти лекарство от загадочной болезни ее младшей сестры. Вскоре она обнаруживает, что ее родственница совсем не та, кем кажется.

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«Этот фильм как алхимическая реторта: все компоненты работают, есть мелкие жанровые детали, которые в конце собираются в единую картинку, ни одного провального диалога, потрясающие актеры – особенно девочка», — заявила член жюри Марьяна Романова.

Картина «Хищники» Родриго Сорогойена выиграла в номинации «Лучший фильм: Выбор зрителей — Жюри кинокритиков». Также фильм удостоился Специального приза Большого жюри «За мастерское создание саспенса в социальной драме». В центре сюжета городская пара. Возлюбленные переезжают в небольшую деревню в поиске новой и спокойной жизни, однако сталкиваются с жестокостью местных.

Фильм «Тропа смерти» Кевина Игнатиуса и Ника Псинакиса получил Cпециальный приз жюри «За мальчишескую любовь к кино». Лента рассказывает о двух братьях, которые сбегают от жестокого отца в надежде отыскать мать, примкнувшую несколько лет назад к таинственному культу в лесах Пенсильвании.

Короткометражный фильм «Ку-ку» Светланы Белоруссовой получил Специальный приз жюри «За впечатляющую визуализацию страха и ужаса минимальными средствами».