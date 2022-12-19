Хоррор "Ведьма: Реинкарнация" получил награду

II Международный фестиваль фильмов ужасов «Хоррор Фест» объявил победителей. Мероприятие проходило под эгидой киноканала «Настоящее Страшное Телевидение».
Мексиканский хоррор «Ведьма: Реинкарнация» Исаака Эсбана удостоился награды «Лучший фильм: Выбор жюри». По сюжету 13-летняя Нала отправляется из города в дом своей бабушки в сельской местности, чтобы попытаться найти лекарство от загадочной болезни ее младшей сестры. Вскоре она обнаруживает, что ее родственница совсем не та, кем кажется.
«Этот фильм как алхимическая реторта: все компоненты работают, есть мелкие жанровые детали, которые в конце собираются в единую картинку, ни одного провального диалога, потрясающие актеры – особенно девочка», — заявила член жюри Марьяна Романова.
Картина «Хищники» Родриго Сорогойена выиграла в номинации «Лучший фильм: Выбор зрителей — Жюри кинокритиков». Также фильм удостоился Специального приза Большого жюри «За мастерское создание саспенса в социальной драме». В центре сюжета городская пара. Возлюбленные переезжают в небольшую деревню в поиске новой и спокойной жизни, однако сталкиваются с жестокостью местных.
Фильм «Тропа смерти» Кевина Игнатиуса и Ника Псинакиса получил Cпециальный приз жюри «За мальчишескую любовь к кино». Лента рассказывает о двух братьях, которые сбегают от жестокого отца в надежде отыскать мать, примкнувшую несколько лет назад к таинственному культу в лесах Пенсильвании.
Короткометражный фильм «Ку-ку» Светланы Белоруссовой получил Специальный приз жюри «За впечатляющую визуализацию страха и ужаса минимальными средствами».
В конкурсной программе фестиваля участвовали 6 картин из России, Норвегии, Мексики, Испании, Франции, США, Канады. Вне конкурсной программы показали сериал Ларса фон Триера «Королевство». Также состоялись премьеры короткометражных картин «Бежать некуда» Димы Барченкова и «Ку-ку» Светланы Белоруссовой, четырех анимационных лент от студии «Урал-синема»: «Ворона», «Василиск», «Легенда о Джеральде», «Среди черных волн», а также триллера «Бешенство» и первых 4 серий сериала «13-я клиническая» с Данилой Козловским.