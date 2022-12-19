В России снимут фильм о первой стыковке космических кораблей

В России планируют снять фильм о первой в истории стыковке космических кораблей "Союз-4" и "Союз-5". Об этом сообщает РИА Новости.
Стыковка двух пилотируемых кораблей была произведена в январе 1969 года.
Авторы проекта об этом событии рассказали, что считают произошедшее важным для современности.
"Этот полет открыл эру космических станций. Мы считаем, что наш фильм нужен современному обществу и подчеркнет тот героический вклад, который наша страна вносила и вносит в освоение космоса", – заявил представитель кинокомпании.
Съемки организуют в том числе на реальных локациях. К таким относятся Космический городок и Центральный пункт управления полетами.