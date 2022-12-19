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3 часа назад

В России снимут фильм о первой в мире стыковке двух космических кораблей

Москва24

В России планируют снять фильм о первой в истории стыковке космических кораблей "Союз-4" и "Союз-5". Об этом сообщает РИА Новости.

В России снимут фильм о первой стыковке космических кораблей
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Стыковка двух пилотируемых кораблей была произведена в январе 1969 года.

Авторы проекта об этом событии рассказали, что считают произошедшее важным для современности.

"Этот полет открыл эру космических станций. Мы считаем, что наш фильм нужен современному обществу и подчеркнет тот героический вклад, который наша страна вносила и вносит в освоение космоса", – заявил представитель кинокомпании.

Съемки организуют в том числе на реальных локациях. К таким относятся Космический городок и Центральный пункт управления полетами.

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