Черные очки – неотъемлемая часть образа главных героев “Матрицы”. Их носят и Нео, и Морфеус и Тринити (а еще агенты и “отступники”). Но вы когда-нибудь задумывались о том, зачем им это? Для того, чтобы выглядеть “круче”? Не только.

Главные герои надевают этот модный аксессуар, чтобы продемонстрировать их осознание, где они находятся сейчас – в реальности или “в матрице”. Поэтому обычные люди не носят темные очки. Правда, до тех пор, пока им не откроется тайна о существовании матрицы.

Так когда Нео и Морфеус встречаются впервые, последний носит солнцезащитные очки, а персонаж Киану Ривза — нет. Это иронично. Потому что, хотя глаза Нео открыты, он все еще очень слеп к истине, в то время как Морфеус закрывает глаза, но видит сквозь обман. Эта метафора наиболее ясна, когда Морфеус предлагает Нео красную и синюю таблетки, и они отражаются в линзах его очков. Персонаж Лоуренса Фишберна закрывает глаза, “окна в душу”, но его солнцезащитные очки отражают правду.

Эта смыслообразующая деталь — очки — доставила немало хлопот съемочной группе фильма. На какие хитрости им пришлось пойти ради эффектных кадров, смотрите в видео, которое появилось в сообществе АСТ nonfiction ВКонтакте.

Кстати, у отступников и агентов форма линз разная. Первые носят очки округлой формы, а агенты – прямоугольной. Существует также теория, что без этого аксессуара герои становятся более уязвимыми.

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