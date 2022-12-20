Главные кинопремьеры недели

В четверг, 22 декабря, в кинотеатрах выходит лента российского производства «Мира», в которой 15-летняя героиня будет спасать Владивосток от метеоритного дождя. Также на больших экранах покажут полнометражное продолжение сериала «Бывшие» — «Бывшие. Happy End» — и семейную новогоднюю картину «Чук и Гек. Большое приключение». Среди зарубежных премьер — триллер «Последний рейс» и французская комедия «Новая игрушка» — ремейк фильма 1976 года «Игрушка» с Пьером Ришаром.

Фото: Кадр из фильма «Новая игрушка» Кадр из фильма «Новая игрушка»

«Чук и Гек. Большое приключение»

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Новогоднее настроение российским зрителям подарит кинолента для семейной аудитории о приключениях двух озорных братьев Чука и Гека.

Действие разворачивается в Москве. Герои живут в столице вместе с любящей матерью и скучают по отцу — он работает далеко на Севере. Решив встретить наступающий год в кругу семьи, мать с сыновьями отправляются прямиком к таинственным Синим горам, где их ждёт самое большое и волшебное путешествие в жизни.

Съёмки картины проходили в горах, заповедных зонах, лесах, а также на озёрах и реках Пермского края.

«Мира»

Сюжет фантастической ленты Дмитрия Киселёва («Ёлки 2», «Время первых») разворачивается в недалёком будущем. Главная героиня, 15-летняя Лера Арабова, живёт во Владивостоке. Её отец уже много лет трудится на космической станции «Мира», поэтому с ним девушка давно не виделась. Когда на город обрушивается метеоритный дождь, отец выходит на связь с дочкой, чтобы помочь ей спасти себя и близких. Теперь папа Леры будет следить за каждым её шагом благодаря возможностям «Миры» и помогать выжить.

В актёрский состав фильма вошли Вероника Устимова, Анатолий Белый, Александр Петров, Дарья Мороз и другие.

Продюсер картины Рубен Дишдишян полагает, что «Мира» может конкурировать с высокобюджетными западными кинолентами.

«Голливуд ушёл, а мы столько лет приучали зрителя к американскому кино. Я считаю это кино реальной альтернативой Голливуду. Это важный проект для нас. Мы хотим совместить в нём масштаб, яркие спецэффекты, максимальную зрелищность и в то же время пронзительную человеческую историю. Мы надеемся, что это будет фильм, на который можно будет пойти всей семьёй и получить незабываемые эмоции», — цитирует продюсера «Вокруг ТВ».

«Бывшие. Happy End»

Действие фильма разворачивается после событий сериала. Яна и Илья пытаются наладить жизнь, отношения и при этом оставаться трезвыми. Но получается у них это с трудом. Пока Илья работает психологом, ходит на собрания анонимных алкоголиков, а также делает ремонт в новой квартире, Яна не знает, чем себя занять. Она не может устроиться на работу, не умеет готовить и не способна побороть свою зависимость. Срывы возлюбленной становятся причиной для ссор. Но расстаться партнёры не могут, так как слишком друг друга любят. Героям придётся столкнуться со старыми проблемами, спасти бывшего врага и разлучиться, чтобы обрести надежду на хеппи-энд.

Как считает Любовь Аксёнова, выпуск драмы на большие экраны — верное решение. На её взгляд, и сериал было бы интересно увидеть в кинотеатрах.

«Я рада, что историю Яны и Ильи зрители увидят на большом экране. Я помню, когда на премьере третьего сезона мы смотрели первые серии на спецпоказе в кинотеатре, я получила невероятное удовольствие и подумала, как жаль, что это не смогут увидеть все в широком прокате», — цитирует артистку портал Tatar-inform.ru.

«Последний рейс» (Paradise Highway)

В центре сюжета триллера — дальнобойщица Салли. Она вынуждена перевозить запрещённые вещества ради спасения брата от опасной тюремной банды. Однажды ей привозят очередной груз, но это уже не та контрабанда, к которой водитель грузовика привыкла. В качестве «посылки» она получает девушку, которую продадут в сексуальное рабство.

Однако получатель убит — и героини пускаются в бега. Причём охотится за ними не только банда злоумышленников, но и ФБР.

Режиссёром и сценаристом картины выступила Анна Гуттормсгард, ранее работавшая над сериалом «Домой на Рождество». Роль Салли в фильме исполнила оскароносная актриса Жюльет Бинош («Шоколад», «Английский пациент»). Также в ленте снялись Морган Фриман, Фрэнк Грилло, Хала Финли, Вероника Феррес и другие.

«Новая игрушка» (Le nouveau jouet)

Режиссёр Джеймс Ют снял ремейк известной комедии Франсиса Вебера «Игрушка» (1976) с Пьером Ришаром в главной роли.

По сюжету нового фильма, 11-летний избалованный ребёнок (Симон Фалю) привык получать всё самое лучшее от отца (Даниель Отой) на день рождения, поэтому выбрать что-то уникальное и интересное ему непросто. Прогуливаясь по торговому центру, он находит свой идеальный подарок — спящий охранник Сами (Жамель Деббуз). За кругленькую сумму Сами соглашается побыть развлечением для паренька. Со временем он понимает, что мальчик не столько избалован, сколько одинок и нуждается в близком человеке.