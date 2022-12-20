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1 час назад

Популярные режиссеры назвали любимые фильмы года

Катерина Саломе

20 известных на весь мир режиссеров раскрыли свои любимые киноленты. Список представило издание Variety.

Популярные режиссеры назвали любимые фильмы года
Фото: Кадр из фильма "Элвис"Кадр из фильма "Элвис"

Больше всего Гильермо дель Торо впечатлил фильм «Элвис» База Лурмана, так как для режиссера просмотр картины оказался схож с походом на концерт. Лина Данэм, в свою очередь, отметила работу Марии Шрадер под названием «Она сказала». Уэс Андерсон назвал «Белый шум» Ноа Баумбаха «самым литературным гигантским полунаучно-фантастическим блокбастером из когда-либо созданных».

Джадд Апатоу похвалил киноленту «Фабельманов», Лулу Ванг выделила «Бардо», а «На Западном фронте без перемен» покорил Кимберли Пирс. Лора Пойтрас отметила фильм «Без медведей», а, по мнению Эдгара Райта, лучшим оказался «Треугольник печали».

Томас Винтерберг восхитился «Добрым медбратом», Клер Дени впечатлилась картиной «Солнце мое», а Кэти Янь отдала предпочтение «Все везде и сразу». Клер Дени выбрала «Солнце мое», Александр Пэйн — «Время Армагеддона», а Одри Диван — «Сент-Омер».

Худшие фильмы 2022 года: мнение критиков

По мнению Андреса Мускетти, лентой года стал «Нет», а Тони Гилрой выбрал «Тар». «Всевидящее око» — любимая картина Рамина Бахрани. Джон Ли Хэнкок отметил «13 жизней», Ли Дэниелс — ленту «Проверка», Мэри Хэррон — «Близко», а Карин Кусама — «Целиком и полностью».

Ранее мы писали о том, что названы лучшие фильмы ужасов 2022 года.

Фильмы,На западном фронте без перемен,Нет,Всевидящее око,Кимберли Пирс,Мария Шрадер,Андрес Мускетти,Джон Хэнкок,Александр Пэйн,Эдгар Райт,Томас Винтерберг,Лина Данэм,Джадд Апатоу,Лора Пойтрас,Уэс Андерсон,Мэри Хэррон,Гильермо дель Торо,
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