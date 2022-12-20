Популярные режиссеры назвали любимые фильмы года

20 известных на весь мир режиссеров раскрыли свои любимые киноленты. Список представило издание Variety.

Фото: Кадр из фильма "Элвис" Кадр из фильма "Элвис"

Больше всего Гильермо дель Торо впечатлил фильм «Элвис» База Лурмана, так как для режиссера просмотр картины оказался схож с походом на концерт. Лина Данэм, в свою очередь, отметила работу Марии Шрадер под названием «Она сказала». Уэс Андерсон назвал «Белый шум» Ноа Баумбаха «самым литературным гигантским полунаучно-фантастическим блокбастером из когда-либо созданных».

Томас Винтерберг восхитился «Добрым медбратом», Клер Дени впечатлилась картиной «Солнце мое», а Кэти Янь отдала предпочтение «Все везде и сразу». Клер Дени выбрала «Солнце мое», Александр Пэйн — «Время Армагеддона», а Одри Диван — «Сент-Омер».

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