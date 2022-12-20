Популярные режиссеры назвали любимые фильмы года

20 известных на весь мир режиссеров раскрыли свои любимые киноленты. Список представило издание Variety.
Больше всего Гильермо дель Торо впечатлил фильм «Элвис» База Лурмана, так как для режиссера просмотр картины оказался схож с походом на концерт. Лина Данэм, в свою очередь, отметила работу Марии Шрадер под названием «Она сказала». Уэс Андерсон назвал «Белый шум» Ноа Баумбаха «самым литературным гигантским полунаучно-фантастическим блокбастером из когда-либо созданных».
Джадд Апатоу похвалил киноленту «Фабельманов», Лулу Ванг выделила «Бардо», а «На Западном фронте без перемен» покорил Кимберли Пирс. Лора Пойтрас отметила фильм «Без медведей», а, по мнению Эдгара Райта, лучшим оказался «Треугольник печали».
Томас Винтерберг восхитился «Добрым медбратом», Клер Дени впечатлилась картиной «Солнце мое», а Кэти Янь отдала предпочтение «Все везде и сразу». Клер Дени выбрала «Солнце мое», Александр Пэйн — «Время Армагеддона», а Одри Диван — «Сент-Омер».
По мнению Андреса Мускетти, лентой года стал «Нет», а Тони Гилрой выбрал «Тар». «Всевидящее око» — любимая картина Рамина Бахрани. Джон Ли Хэнкок отметил «13 жизней», Ли Дэниелс — ленту «Проверка», Мэри Хэррон — «Близко», а Карин Кусама — «Целиком и полностью».
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