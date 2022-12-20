Россияне выбрали самый любимый новогодний фильм

Россияне назвали комедию Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" самым любимым новогодним фильмом. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

Опрос, проведенный изданием в социальных сетях, показал, что за приключениями Жени Лукашина предпочитают следить 26% проголосовавших.