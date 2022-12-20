Россияне выбрали самый любимый новогодний фильм

Россияне назвали комедию Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" самым любимым новогодним фильмом. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
Опрос, проведенный изданием в социальных сетях, показал, что за приключениями Жени Лукашина предпочитают следить 26% проголосовавших.
На втором месте среди любимых картин расположился фильм "Иван Васильевич меняет профессию" (19% голосов). Замыкает топ-3 зимняя сказка "Морозко" с результатом в 15% участников опроса.
В список любимых новогодних фильмов россиян также попали "Чародеи", "Один дома", "Джентльмены удачи", "Карнавальная ночь", "Кавказская пленница", "Приходи на меня посмотреть" и серия фильмов о Гарри Поттере.