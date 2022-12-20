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1 час назад

Россияне выбрали самый любимый новогодний фильм

Москва24

Россияне назвали комедию Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" самым любимым новогодним фильмом. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Россияне выбрали самый любимый новогодний фильм
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Опрос, проведенный изданием в социальных сетях, показал, что за приключениями Жени Лукашина предпочитают следить 26% проголосовавших.

На втором месте среди любимых картин расположился фильм "Иван Васильевич меняет профессию" (19% голосов). Замыкает топ-3 зимняя сказка "Морозко" с результатом в 15% участников опроса.

В список любимых новогодних фильмов россиян также попали "Чародеи", "Один дома", "Джентльмены удачи", "Карнавальная ночь", "Кавказская пленница", "Приходи на меня посмотреть" и серия фильмов о Гарри Поттере.

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