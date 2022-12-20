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1 час назад

Настоящий «Аватар 2» на самом деле отменили, а «Путь воды» — это третий фильм

Чемпионат.com

С каждым днём мы всё больше понимаем, почему на выход «Аватара 2» ушло так много времени. Оказывается, вышедший на днях «Аватар: Путь воды» изначально задумывался как третий фильм. По крайней мере, так следует из слов сценариста Шерри Л. Смит.

Настоящий «Аватар 2» отменили, а «Путь воды» — это третий фильм
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Недавно вышел комикс «Аватар: Возвышение» — и на самом деле это настоящий «Аватар 2». Графический роман родился из отменённого сценария второго фильма, который написал сам Джеймс Кэмерон, но в итоге он отказался снимать картинку, поскольку в сиквеле хотел уйти дальше по хронологии от событий первой части.

Как вспоминает Шерри, чем дольше Кэмерон работал над продолжением «Аватара», тем меньше он хотел напрямую рассказывать о том, что происходило вскоре после финала оригинального фильма. В общем-то, именно поэтому в «Пути воды» происходит неожиданный скачок во времени.

Судя по всему, «Аватар: Возвышение» получился слишком экшеновым, это была одна из причин, почему по этому сценарию так и не сняли фильм. Подобная картина вводила бы слишком много персонажей, но не давала им возможности раскрыться, да и важных событий тут особо нет.

Хотя читатели отмечают одну крутую сцену — бой в космосе, где на'ви перехватывают корабль землян ещё до того, как они смогли повторно вернуться на Пандору. Но в конечном итоге всё события «Возвышения» оказались слишком неважными, чтобы посвящать им отдельный фильм.

Примечательно, что по сценарию «Возвышения» уже начинали работу. К примеру, костюмеры продумывали дизайн скафандров для на'ви. Как отмечает один из работников, он безумно счастлив, что от затеи в конечном итоге отказались — это была очень сложная задача, поскольку актёры во время захвата движений носят все атрибуты своих аватаров на себе, что чрезмерно усложняло работу. А если бы пришлось ещё и делать скафандры, то работники могли просто сойти с ума.

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