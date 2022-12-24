Как Сергей Бодров «снялся» в фильме «Один дома»: видео

В век компьютерных технологий мы можем увидеть на сцене голограмму Майкла Джексона или Джейсона Стэйтема в российской глубинке. Точно также и российский актер Сергей Бодров смог попасть в голливудский фильм "Один дома".

Так, видеомонтажер Nikten умело включает кадры из известных российских картин в голливудские фильмы. Особенно популярным стал ролик, на котором монтажер помог Маколею Калкину справиться с бандитами с помощью Данилы Багрова.

Данила и Кевин познакомились на улице Чикаго и вместе готовятся к Рождеству. Смотрите видео, чтобы узнать, что было дальше.

Интересно, что Nikten добавляет Данилу в разные культовые картины, среди которых «Дюна», «Человек-паук», «Веном». Сказочный киногерой удачно заменил Леонардо Ди Каприо в «Титанике».