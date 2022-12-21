Дуэйн Джонсон прощается с Черным Адамом

Дуэйн Джонсон подтвердил, что в обозримом будущем больше не вернётся к Чёрному Адаму. Актёр встретился с новым руководителем киновселенной DC, Джеймсом Ганном, и в соцсетях рассказал об итогах разговора.

Если совсем кратко, то Джонсон и Ганн — большие друзья, которые поддерживают друг друга и ратуют за успехи каждого. Однако в «первой главе историй» новой вселенной DC герою Скалы места не нашлось. При этом обе стороны планируют и дальше изучать возможности для новых историй в грядущих главах DC.

Актёр отмечает, что он всё ещё безмерно доволен результатами фильма «Чёрный Адам», и благодарит каждого поклонника за поддержку и любовь.

А вот известный инсайдер MyTimeToShineHello вполне прямо говорит, что Дуэйн Джонсон уже не вернётся к роли Чёрного Адама, очень кратко отмечая длинный пост актёра.