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1 час назад

Дуэйн Джонсон сообщил, что Черный Адам не появится в будущих проектах DC

Газета.Ru

Актер Дуэйн «Скала» Джонсон рассказал в своем Twitter, что его персонаж Черный Адам не появится в ближайших фильмах киностудии DC.

Джонсон сообщил, что Черный Адам не появится в будущих проектах DC
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам артиста, он поговорил с руководителем студии Джеймсом Ганном, который ранее уже внес ряд изменений в будущие фильмы. «Черный Адам не появится в первой главе истории. Тем не менее, DC и Seven Bucks (кинокомпания Джонса и Дэни Гарсиа — прим. «Газеты.Ru») договорились о том, чтобы продолжить исследование вариантов, при которых можно будет задействовать Черного Адама в будущих главах мультивселенной DC», — объяснил Джонсон.

Ранее Джеймс Ганн отреагировал на слухи о том, что уволил актрису Галь Гадот из фильмов киностудии.

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