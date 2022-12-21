Джонсон сообщил, что Черный Адам не появится в будущих проектах DC

По словам артиста, он поговорил с руководителем студии Джеймсом Ганном, который ранее уже внес ряд изменений в будущие фильмы. «Черный Адам не появится в первой главе истории. Тем не менее, DC и Seven Bucks (кинокомпания Джонса и Дэни Гарсиа — прим. «Газеты.Ru») договорились о том, чтобы продолжить исследование вариантов, при которых можно будет задействовать Черного Адама в будущих главах мультивселенной DC», — объяснил Джонсон.