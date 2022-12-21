Обзор семейного фильма «Чук и Гек. Большое приключение»

Зимняя сказка «Чук и Гек. Большое приключение» от режиссёра Александра Котта появится в прокате 22 декабря. Это история, основанная на рассказе Аркадия Гайдара — мастера реалистичных сказок, идеально подходящих для чтения всей семьёй.

Фото: tlum.ru tlum.ru

Фильм вышел красочным, волшебным, стоящим внимания даже тех, кто насколько мал, что и не знает о Гайдаре и его таланте обрекать простые сюжеты в запоминающиеся формулировки.

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Тлум.Ру посмотрел новинку, в нашем обзоре вы найдёте сравнение книжной истории с тем, как её представили современным зрителям. Спойлерами, будто снегом в пургу, постараемся не раскидываться.

О чём?

Совсем коротко: братья Чук и Гек в компании великолепной Мамы отправляются в Тайгу к Папе, по которому соскучились за много месяцев разлуки. Работа у Папы такая — не позволяющая отлучаться с поста.

Первая неувязочка происходит ещё до отъезда троицы, загадочная телеграмма, оставшаяся непрочитанной, улетает на улицу, где теряется. По приезду на станцию Мама выясняет, что никто её от Папы не ждёт, приходится всё брать в свои нежные руки.

Снежных просторов, ледяных просторов, природных просторов — чего только в фильме нет, даже волки и целый один медведь на время стали героями происходящего сумбура, к которому оказался не готов никто из участников.

Сценаристы Владимир Аркуша и Денис Червяков, отталкиваясь от основ Гайдара, создали собственное видение сказки о том, как городские жители познавали дикие просторы.

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Современному зрителю требуется устойчивый ритм повествования, и его сделали таким же мощным, как стук колёс поезда, находящегося в пути несколько дней подряд.

Итак, мы обещали сравнить фильм с книгой, вот несколько пунктов, которые разительно отличаются и делают сюжет насыщенным, более дополненным и подкреплённым обоснуем.

№ 1: Телеграмма

Книга: телеграмма в результате некоторых манипуляций совершенно случайно вылетела в окно, где таинственным образом пропала.

Фильм: телеграмму вслух прочитал Гек (там папа попросил не приезжать, потому что его группу переводят на другой участок ещё до Нового года) себе и Чуку, после чего, вознамерившись всё-всё успеть, отправил её в печку. Маме ни слова.

Это момент не столько раздражающий взрослых, не любящих вранья, сколько поучительный. С первых секунд после ссаживания с поезда на нужной станции, Гек соображает, что зря умолчал о важных изменениях в планах Папы. И чем дальше в лес — в буквальном и переносном смыслах — тем сильнее героя одолевают сомнения и совесть. Как бы так сказать Маме, чтобы она поняла и не сердилась? Неужели каждый момент будет неудачным и неподходящим? В фильме отлично переданы детские переживания за утаивание секретов, вне зависимости от степени их важности.

№ 2: Сторож

Книга: сторож, поняв, что Мама и детишки никуда не собираются, состроил из себя самого хмурого на свете человека и сообщил, что отправляется на охоту. На деле дошёл до места расположения группы учёных и сообщил, что на базе гости. Все они вернулись обратно и наступил счастливый конец — под бой курантов.

Фильм: сторож, поняв, что Мама и детишки никуда не собираются, состроил из себя самого хмурого на свете человека и сообщил, что отправляется за учёными, те как раз должны были остановиться недалеко. Но у сторожа денёк не задался.

В книге Гайдар упомянул два ружья — одно сторожу, другое Маме — в фильме ружьё было одно, сторож не взял его с собой. Зря.

Такая сюжетная ветка является втором столпом для дальнейших событий. Когда не от кого ждать помощи, положение патовое, а дети медленно начинают пугаться, Маме требуется взять себя в руки, на ноги надеть снегоступы и отправиться вперёд — выполнять задумку сторожа. Однако не стоит забывать, что мама обычная городская жительница, сугробы по пояс она вряд ли когда-то преодолевала, ещё и с необходимостью двигаться «на глаз», карты у героини не было. И начинаются уже зрительские переживания за то, как же Мама, сколько бы она не показывала отважность, справится с дикой природой.

№ 3: Экспедиция за экспедицией

Книга: Мама и дети далеко от станции не отходили, целый один раз потеряли Чука — тот залез в сундук с целью напугать остальных и заснул там. Обошлось без казусов.

Фильм: Мама, Чук и Гек, именно в такой последовательности, отправились за Папой и его группой. Меньше всех неприятностей натерпелась Мама, а её маленькие дорогуши попали в настоящие приключения, порой красивые, порой пугающие.

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Подобные выборы, сделанные сразу тремя персонажами, сильно добавляют сюжету интереса. У каждого героя разная мотивация. Пока Мамой движут гуманность и сильные переживания, у Чука есть сильная тоска по папе и желание добраться до него первым, Гек же, переполненный страхом за жизнь брата, тоже направляется в неизвестность. Кому из них и как именно посчастливится справиться со сложной задачей? Конечно, отвечать мы не будем, интрига должна сохраниться.

№ 4: Почему база пуста

Книга: Папа и его группа временно сменили локацию и вернулись бы на станцию к Новому году, телеграмму своей семье герой отправил из уверенности, что планы могут не уместиться в свои рамки.

Фильм: всю группу учёных отправили на другое место, базу они покинули раз и навсегда. И чуть позже зрители узнают, как именно мальчишки, заблудившиеся в лесу, изменили вообще всё.

Не будем долго расписывать этот пункт, он включает в себя чрезмерное количество спойлеров. Одно понятно точно — некоторые обстоятельства нам неподвластны. Что не дано сделать одному человеку даже с большими усилиями и трудозатратами, другому дастся проще простого. И, пожалуй, не стоит завидовать чужой прыти, не забывайте — для кого-то вы в один момент можете стать тем самым «счастливчиком». Жизнь и её перемены непредсказуемы.

№ 5: Собирательство Чука

Книга: Чук собирает бесполезные безделушки и считает их настоящими сокровищами.

Фильм: Чук собирает бесполезные безделушки, а заодно с собой в поездку прихватил много-много игрушек вместо тёплых вещей. Игрушки отправились с ним даже в одинокий поход через Тайгу.

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И пусть в книге подобное увлечение пустячками показано, как отличительная черта одного из братьев, в фильме всё иначе. В больших-больших, по-настоящему таёжных масштабах. Если с другом вышел в путь — веселей дорога, именно это выражение вспомнится любому зрителю соответствующего возраста, когда на экране Чук отважно начнёт продираться через сугробы, а в некоторых и оставит пару игрушек, потому что, увы, хоть они и дороги сердцу, а тащить их крайне тяжело.

Итог:

Хорошо ли, что фильм насколько отличается от книги? Мы не устанем повторять: экранизации не должны слово в слово повторить оригинальные произведения, это же правило применимо к ремейкам. Добавлять новые детали, обосновывать действия персонажей — делать можно что угодно. Лишь бы всё от чистого сердца и с очевидной любовью. Именно так получилось сделать у Александра Котта при помощи Владимира Аркуша и Дениса Червякова.