Названы лучшие фильмы в жанре "фантастика"

Киноканал FAN назвал лучшие фантастические фильмы, вышедшие в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Кадр из фильма "Все везде и сразу" Кадр из фильма "Все везде и сразу"

Для оценки фильмов использовались международные рейтинги, отзывы зрителей, критиков и кассовые сборы картин.

Первое место в рейтинге заняла картина "Все везде и сразу". Она получила награду "Сатурн". Также премию получили актеры, сыгравшие в ленте. Мишель Йео названа "Лучшей актрисой", а Ке Хюи Куан стал "Лучшим актером второго плана".

На втором месте оказался фильм Marvel "Черная Пантера: Ваканда навеки". Он стал 30 по счету в киновселенной. Третье место заняла еще одна картина студии "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия".

Четвертое место досталось "Бэтмену" с Робертом Паттинсоном, а после него идут такие фильмы, как "Проект "Адам" и новый релиз "Мир Юрского периода: Господство".