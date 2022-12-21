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2 часа назад

Канал FAN назвал лучшие фильмы в жанре "фантастика"

Мария Каткова

Киноканал FAN назвал лучшие фантастические фильмы, вышедшие в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС.

Названы лучшие фильмы в жанре "фантастика"
Фото: Кадр из фильма "Все везде и сразу"Кадр из фильма "Все везде и сразу"

Для оценки фильмов использовались международные рейтинги, отзывы зрителей, критиков и кассовые сборы картин.

Первое место в рейтинге заняла картина "Все везде и сразу". Она получила награду "Сатурн". Также премию получили актеры, сыгравшие в ленте. Мишель Йео названа "Лучшей актрисой", а Ке Хюи Куан стал "Лучшим актером второго плана".

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На втором месте оказался фильм Marvel "Черная Пантера: Ваканда навеки". Он стал 30 по счету в киновселенной. Третье место заняла еще одна картина студии "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия".

Четвертое место досталось "Бэтмену" с Робертом Паттинсоном, а после него идут такие фильмы, как "Проект "Адам" и новый релиз "Мир Юрского периода: Господство".

Ранее сообщалось, что названы лучшие фильмы ужасов 2022 года.

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