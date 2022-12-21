5 лучших триллеров 2022 года

В 2022 году вышло немало триллеров, которые оценили и критики, и просто поклонники жанра. Подробнее о самых нашумевших из них – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Четверг" Кадр из фильма "Четверг"

"Четверг"

Кадр из фильма "Четверг"

Молодая воспитательница детского сада Мумбаи на хорошем счету у родителей, но лишь до тех пор, пока она не берет в заложники детей. Героиня требует денег, переговоров с полицейским инспектором, а также встречи с премьер-министром Индии.

"Многоэтажка"

Кадр из фильма "Четверг"

Каждую субботу Антон встречает 14-летнюю дочь Киру с танцев. Но в один из дней все идет не по плану: Кира звонит в домофон, отец открывает подъездную дверь и засыпает. Проснувшись, герой обнаруживает, что дочери нет и теперь, исследуя многоэтажку, ему нужно спасти пропавшего ребенка.

"Свежатинка"

Кадр из фильма "Свежатинка"

После череды неудачных свиданий Ноа знакомится в продуктовом магазине с привлекательным парнем по имени Стив. Герой покоряет девушку обаянием и галантностью, и уже во вторую встречу Ноа соглашается провести с ним уикенд за городом. Однако героиня еще не подозревает о том, какие скелеты хранятся в шкафу Стива.

"Заговор в Каире"

Кадр из фильма "Заговор в Каире"

Духовный глава современного мусульманского мира внезапно умирает, после чего политические элиты начинают ожесточенную борьбу. Их главная цель – добиться избрания своего кандидата и получить контроль над религиозными институтами страны.

"Решение уйти"

Кадр из фильма "Решение уйти"