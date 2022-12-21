На YouTube опубликован трейлер "Жить, чтобы вести"

На YouTube-канале стрим-сервиса Netflix вышел трейлер документального фильма "Жить, чтобы вести". Продюсерами данного проекта являются принц Гарри и Маген Маркл.

Фото: Ревизор - культура Ревизор - культура

Главной целью проекта было узнать, какими принципами руководствуются лидеры общественных движений и что помогает им не отступать от намеченного пути и добиваться изменений.

Участие в данном проекте приняли премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, шведская экоактивистка Грета Тунберг, юрист Брайан Стивенсон, писатель и судья Алби Сакс, бывший член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург и журналист Глория Стайнем.