На YouTube опубликован трейлер "Жить, чтобы вести"

На YouTube-канале стрим-сервиса Netflix вышел трейлер документального фильма "Жить, чтобы вести". Продюсерами данного проекта являются принц Гарри и Маген Маркл.
Главной целью проекта было узнать, какими принципами руководствуются лидеры общественных движений и что помогает им не отступать от намеченного пути и добиваться изменений.
Участие в данном проекте приняли премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, шведская экоактивистка Грета Тунберг, юрист Брайан Стивенсон, писатель и судья Алби Сакс, бывший член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург и журналист Глория Стайнем.
Фильм создан при поддержке фонда Нельсона Манделы. Фильм будет доступен к просмотру на платформе Netflix 31 декабря.