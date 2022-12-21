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1 час назад

«Аватар: Путь воды» собрал уже 500 млн долларов

Чемпионат.com

«Аватар: Путь воды» продолжает захватывать мировую кассу. Спустя пять дней после старта проката сиквел собрал более $ 500 млн — кажется, первый миллиард может покориться ленте ещё до начала 2023 года. Однако Джеймс Кэмерон и продюсеры делают ставку на долгосрочные сборы — первый «Аватар» стартовал хуже, но люди продолжали на него идти, тем самым доведя общую кассу до $ 2,9 млрд.

«Аватар: Путь воды» собрал уже $500 млн
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Благодаря отличному старту «Аватара 2» Disney смогла преодолеть планку годовых сборов в $ 4 млрд. В этом компании помогли в том числе «Чёрная Пантера 2» ($ 789 млн), «Тор 4» ($ 761 млн) и «Доктор Стрэндж 2» ($ 955 млн).

Ранее Джеймс Кэмерон сообщал, что для окупаемости «Аватару: Путь воды» нужно собрать как минимум $ 2 млрд. Сейчас кажется, что его планы по ещё трём продолжениям вполне осуществимы.

Фильмы,Джеймс Кэмерон,Walt Disney,
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