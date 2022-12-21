Тизер фильма "Вызов" покажут в новогоднюю ночь

Тизер фильма «Вызов» будет показан на Первом канале в новогоднюю ночь. Об этом сообщает rg.ru.

Картина «Вызов» стала первым фильмом, снятым в космосе. Режиссер проекта — Клим Шипенко. В главной роли — Юлия Пересильд. Съемки ленты начались в октябре 2021 года в момент старта с космодрома Байконур к МКС корабля «Союз МС-19» с кинематографистом и актрисой на борту. В проекте также участвовали реальные космонавты.