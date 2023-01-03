5 новинок индийского кино, о которых говорит весь мир

В 2022 году многие россияне открыли для себя кинематограф стран Азии. Так индийский боевик RRR о борьбе с британскими колонизаторами побил рекорды в прокате не только дома, но и в нескольких странах мира.

Фото: Кадр из фильма "Викрам" Кадр из фильма "Викрам"

Какие еще новинки индийского кино впечатляют не меньше, расскажет “Рамблер”.

Видео дня

Викрам

В распоряжении полицейских оказываются видеозаписи, на которых запечатлены сцены убийств нескольких человек. Специальному следователю по имени Амар поручают найти того, кто прислал пленки и совершил эти тяжкие преступления. По мере продвижения расследования полицейский обнаруживает, что поимка маньяка – лишь верхушка айсберга. А сам Амар не раз пожалеет, что ввязался в это дело.

Гангубаи Катиавади

Этот фильм о сильной женщине снят по мотивам книги Садама Хуссейна Заиди “Королева мафии Мумбаи”. Авторы картины отправляют зрителя в Бомбей пятидесятых годов XX века. Молодая девушка – Гангубаи Катиавади – мечтает стать актрисой. Ее парень обещает помочь. Они сбегают из Бомбея. Но вместо света софитов Гангубаи увидит лишь грязь и нищету, поскольку ее молодой человек продает девушку в рабство.

Дуин

Панкадж — театральный актер из маленького городка, мечтающий добиться успеха в Мумбаи. Но столкнувшись с обязательствами перед своей семьей, которая испытывает серьезные финансовые трудности после карантина, он вынужден сделать трудный выбор.

Кадр из фильма "Дуин"

Толпа

Фильм является своеобразной интерпретацией биографии Виджая Барса, учителя спорта на пенсии. Он основал неправительственную организацию Slum Soccer для того, чтобы реабилитировать беспризорных детей. Спорт дает им надежду на лучшую жизнь, без наркотиков и преступности.

Ночь ничего не зная

Главная героиня (L) пишет письма своему бывшему любовнику. Их отношения распались из-за того, что влюбленные оказались из разных каст. Через эти письма мы получаем представление о радикальных переменах, происходящих вокруг нее. Слияние реальности с вымыслом, снами, воспоминаниями, фантазиями и тревогами разворачивает аморфное повествование.

Кадр из видео "Ночь ничего не зная"