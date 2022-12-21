«Аватар: Путь воды» раскритиковали за расизм

Фильм Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» может столкнуться с бойкотом со стороны представителей коренных народов Америки. Фантастическую ленту раскритиковала художница из племени навахо и сопредседатель организации Indigenous Pride Los Angeles Юэ Бегай, пишет «Российская газета».
Активистка заявила, что создатели картины фактически присвоили культуры аборигенов разных стран нашей планеты, и в целом фильм является расистским. На это не влияет даже то, что жители Пандоры являются положительными героями, написала в соцсетях Юэ Бегай. Все равно главными действующими лицами в снятой Кэмероном истории оказываются европейцы. Так что продолжение «Аватара» по сути лишь попытка удовлетворить «комплекс спасителя» белого человека, считает художница. А синий цвет кожи аборигенов Пандоры – расистская нападка на индейцев, добавила активистка. Также в вину создателям фильма она поставила отсутствие представителей индейских этносов среди актеров и призвала соплеменников бойкотировать премьеру.
В мировом прокате долгожданное продолжение «Аватара» уже собрало с 16 декабря 500 млн долларов. В России сеансы начнутся с 22 декабря, правда, не во всех городах, и в основном в 2D.