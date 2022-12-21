«Аватар: Путь воды» раскритиковали за расизм

Активистка заявила, что создатели картины фактически присвоили культуры аборигенов разных стран нашей планеты, и в целом фильм является расистским. На это не влияет даже то, что жители Пандоры являются положительными героями, написала в соцсетях Юэ Бегай. Все равно главными действующими лицами в снятой Кэмероном истории оказываются европейцы. Так что продолжение «Аватара» по сути лишь попытка удовлетворить «комплекс спасителя» белого человека, считает художница. А синий цвет кожи аборигенов Пандоры – расистская нападка на индейцев, добавила активистка. Также в вину создателям фильма она поставила отсутствие представителей индейских этносов среди актеров и призвала соплеменников бойкотировать премьеру.