100 лучших фильмов в истории по версии Variety

Авторитетное американское издание Variety, которому недавно исполнилось 117 лет, опубликовало список из 100 лучших фильмов в истории человечества. В топ попали в основном классические фильмы XX-го века и несколько культовых лент, вышедших за последние 22 года, включая «Тёмного рыцаря», «12 лет рабства» и «Древо жизни».
К сожалению, в список не попал ни один отечественный фильм: возможно, редакция Variety упустила работы Андрея Тарковского, Эльдара Рязанова и других известных режиссёров. В целом топ явно вызовет много негодований от обычных зрителей — ведь именно для массовых обсуждений его и создавали.
Ознакомиться с полным топом можно по этой ссылке, мы же опубликуем 20 лучших картин.
Лучшие фильмы в истории по версии Variety
20. «Синий бархат» (1986)
19. «Крёстный отец 2» (1974)
18. «Персона» (1966)
17. «Нэшвилл» (1975)
16. «Касабланка» (1942)
15. «Восход солнца» (1927)
14. «Делай, как надо» (1989)
13. «Правила игры» (1939)
12. «Славные парни» (1990)
11. «Поющие под дождём» (1951)
10. «Спасти рядового Райана» (1998)
9. «Всё о Еве» (1950)
8. «Эта замечательная жизнь» (1946)
7. «2001 год: Космическая одиссея» (1968)
6. «Семь самураев» (1954)
5. «Криминальное чтиво» (1994)
4. «Гражданин Кейн» (1941)
3. «Крёстный отец» (1972)
2. «Волшебник страны Оз» (1939)
1. «Психо» (1960)