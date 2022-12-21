100 лучших фильмов в истории по версии Variety

Авторитетное американское издание Variety, которому недавно исполнилось 117 лет, опубликовало список из 100 лучших фильмов в истории человечества. В топ попали в основном классические фильмы XX-го века и несколько культовых лент, вышедших за последние 22 года, включая «Тёмного рыцаря», «12 лет рабства» и «Древо жизни».

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

К сожалению, в список не попал ни один отечественный фильм: возможно, редакция Variety упустила работы Андрея Тарковского, Эльдара Рязанова и других известных режиссёров. В целом топ явно вызовет много негодований от обычных зрителей — ведь именно для массовых обсуждений его и создавали.

Ознакомиться с полным топом можно по этой ссылке, мы же опубликуем 20 лучших картин.

Лучшие фильмы в истории по версии Variety

20. «Синий бархат» (1986)

18. «Персона» (1966)

14. «Делай, как надо» (1989)

13. «Правила игры» (1939)

11. «Поющие под дождём» (1951)