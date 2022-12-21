Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+6° в 
USD 70.53EUR 75.09
Войти в почту
39 минут назад

«Аватар: Путь воды» в СНГ показал лучший старт среди фильмов 2022 года

Чемпионат.com

«Аватар: Путь воды» в премьерный уикенд в странах СНГ заработал 165 млн рублей — это лучший старт среди всех зарубежных фильмов 2022 года. Сообщается, что сиквел принёс авторам в шесть раз больше денег, чем первый «Аватар» в дебютные выходные в 2009 году. Этой информацией поделился портал «Бюллетень кинопрокатчика».

«Аватар 2» в СНГ показал лучший старт среди фильмов 2022 года
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

По данным аналитиков, супергеройский «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» в стартовый уикенд в СНГ собрал на 43% меньше «Аватара 2» — 94 млн рублей. А «Тор: Любовь и гром» Тайки Вайтити – лишь 82 млн.

Топ-5 фильмов, показавших лучший старт в прокате СНГ в 2022 году

Весной 2022 года Disney, Universal, Warner Bros., Sony и Paramount приостановили свою деятельность на территории России. Их дистрибьютором в странах СНГ выступает казахстанская компания «Меломан».

Фильмы,Аватар,Walt Disney,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители