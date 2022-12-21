Звезда "Триггера" ищет убийцу в альтернативной России в трейлере сериала "Фандорин.Азазель"

На YouTube-канале "Кинопоиска" вышел трейлер сериала "Фандорин.Азазель" со звездами "Триггера" - Владиславом Тироном и Максимом Матвеевым - в главных ролях. Премьера "Азазель" ожидается 4 января 2023 года. В сериале действие книги переносится из конца XIX века в альтернативный 2023 год, где у власти в России по-прежнему находится династия Романовых. 20-летний Эраст Фандорин поступает в сыскное управление полиции Петрограда и начинает свое первое серьезное расследование — после того, как молодой владелец нефтяной компании прилюдно совершает самоубийство в центре города. Ранее вышел первый тизер экранизации повести "Сто лет тому вперед" Кира Булычева.