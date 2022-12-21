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3 часа назад

Джеймсу Кэмерону не позволили снять режиссёрскую версию «Аватара 2»

Чемпионат.com

Кэмерон ранее заявлял о желании снять две версии «Аватара: Путь воды» — для кинотеатров на три часа и режиссёрскую на шесть. Недавно продюсер картины Джон Ландау заявил, что на расширенную версию картины у студии недостаточно отснятого материала и средств на дополнительную работу со спецэффектами и CGI.

Кэмерону не позволили снять режиссерскую версию «Аватара 2»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ландау также отметил, что театральная версия картины более чем продолжительная и хорошо раскрывает нюансы сюжета. Продолжительность «Аватара 2» составляет 3 часа 12 минут. Продюсер добавил, что планов на создание режиссёрской версии «Аватара 3» у него и его коллег тоже нет.

«Аватар: Путь воды» совсем недавно вышел в прокат и уже вовсю захватывает мировую кассу. Спустя пять дней после старта проката сиквел собрал более $ 500 млн — кажется, первый миллиард может покориться ленте ещё до начала 2023 года.

Фильмы,Джеймс Кэмерон,
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