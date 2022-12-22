Фильм якутских режиссеров номинировали на премию «Оскар»

Фильм якутских режиссеров Максима и Евгении Арбугаевых «Выход» номинировали на премию «Оскар». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-центре Республики Саха (Якутия) в Москве.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Картина попала в шорт-лист в категории «Лучший короткометражный документальный фильм». Отмечается, что всего в конкурсе в этой категории участвовали 98 фильмов, однако номинации удостоились только 15.

Кинолента «Выход» рассказывает историю биолога Максима Чакилева, который ежегодно приезжает на Чукотку для наблюдения миграции моржей. Таким образом ученый пытается понять, что заставляет тысячи животных за одну ночь выбираться на берег. В пресс-службе отметили, что картина акцентирует внимание на негативном влиянии климатических изменений на мир.

«Фильм "Выход" произвел настоящий фурор среди критиков и зрителей, получил признание именитых коллег. Только в этом году работа Арбугаевых собрала более 15 призов ведущих международных и российских кинофестивалей, включая IDA Documentary (Лос-Анджелес), Международный фестиваль короткометражного кино в швейцарском Винтерхуре (Internationale Kurzfilmtage Winterthur)», — рассказали в пресс-службе.