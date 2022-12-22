Назван ТОП-5 атмосферных фильмов на новогодние праздники

В преддверии новогодних праздников «ОСН» составил подборку новогодних фильмов для просмотра с детьми.

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Открывает список советская сказка «Морозко» режиссера Александра Роу. Поучительная картина рассказывает о том, как нехорошо хвастаться и грубить старшим. Особенно колоритны в фильме отрицательные персонажи – Мачеха, Марфушка и Баба-Яга.

Далее в рейтинге мультфильм «Двенадцать месяцев» 1956 года, в основе которого пьеса Самуила Маршака. Главные герои здесь почти те же – злая мачеха и падчерица, которую отправляют в лес.

На третьем месте «Гринч – похититель Рождества» с Джимом Керри в главной роли. По сюжету зеленый персонаж обиделся на жителей города и хочет всех лишить Рождества.

Далее в списке еще один фильм с Джимом Керри «Рождественская история», снятый Робертом Земекисом. Поучительная картина снята по технологии motion capture.