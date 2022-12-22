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2 часа назад

Четвертый сезон «Харли Квинн» выйдет в 2023 году

Чемпионат.com

На канале HBO Max вышел трейлер с проектами, которые выйдут в 2023 году. Среди них можно увидеть и четвёртый сезон мультсериала «Харли Квинн». Подтверждено, что его стоит ждать именно в следующем году.

Четвертый сезон «Харли Квинн» выйдет в 2023 году
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Это говорит о том, что четвёртый сезон проекта не придётся ждать так долго, как третий. Первый сезон вышел в 2019 году, премьера второго состоялась в 2020-м, а третий вышел летом этого года. Судя по всему, длинных перерывов не будет.

Названия всех десяти эпизодов шоу

Мультсериал рассказывает про одного из самых ярких персонажей вселенной DC — Харли Квинн. В шоу также появляются Джокер, Ядовитый Плющ и другие персонажи.

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