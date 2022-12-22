Четвертый сезон «Харли Квинн» выйдет в 2023 году

На канале HBO Max вышел трейлер с проектами, которые выйдут в 2023 году. Среди них можно увидеть и четвёртый сезон мультсериала «Харли Квинн». Подтверждено, что его стоит ждать именно в следующем году.

Это говорит о том, что четвёртый сезон проекта не придётся ждать так долго, как третий. Первый сезон вышел в 2019 году, премьера второго состоялась в 2020-м, а третий вышел летом этого года. Судя по всему, длинных перерывов не будет.