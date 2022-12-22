Спилберг назвал свой любимый фильм Скорсезе

Режиссер Стивен Спилберг рассказал, за что любит криминальную комедию «Славные парни» (1990) Мартина Скорсезе. Свой любимый фильм 80-летнего кинематографиста он назвал в интервью Variety.

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Спилберг признался, что не знает, сколько раз пересматривал «эпический шедевр» коллеги. Сыгравших в картине Рэя Лиотту, Джо Пеши и Роберта де Ниро он назвал одним из величайших актерских ансамблей в истории кино. «Это не просто удовольствие просидеть перед экраном два часа двадцать шесть минут. Это мастер-класс для любого начинающего режиссера, который хочет увидеть захватывающий баланс множества сюжетных и временных линий, шокирующего насилия и черного юмора», — сказал он.

Кроме того, Спилберг похвалил «Славных парней» за «опьяняющую энергию», выраженную не только в режиссуре, но также в музыке и закадровом голосе. «У всех есть любимый фильм Скорсезе. И это мой», — заключил он.