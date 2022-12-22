Кинокомпании могут быть привлечены к ответственности за ложные трейлеры

По информации издания Variety, киностудии могут быть привлечены к ответственности по закону о ложной рекламе. Это случится в том случае, если, например, компании будут выпускать трейлеры к фильмам, не соответствующие им.

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Всё это началось из-за двух фанатов Аны де Армас, который сходили на фильм «Вчера» 2019 года и не увидели в нём своего кумира, хотя в трейлере ленты де Армас была. Фанатки подали иск, а окружной судья США предупредил киностудии об ответственности за подобное.

Universal Pictures пыталась отклонить иск, но юристы отмечали, что трейлер — это художественное произведение, в котором коротко показывается суть фильма. По словам судьи Уилсона, трейлерами рекламируют фильмы. А значит, всё показанное в них должно быть в картинах.

Universal права в том, что в создании трейлеров действует творческая сторона, но это не должно перевесить коммерческую сторону. Трейлер — это реклама, предназначенная для продажи фильма и дающая зрителям предварительный взгляд на картину.