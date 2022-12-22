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1 час назад

Кинокомпании могут быть привлечены к ответственности за ложные трейлеры к фильмам

Чемпионат.com

По информации издания Variety, киностудии могут быть привлечены к ответственности по закону о ложной рекламе. Это случится в том случае, если, например, компании будут выпускать трейлеры к фильмам, не соответствующие им.

Кинокомпании могут быть привлечены к ответственности за ложные трейлеры
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Всё это началось из-за двух фанатов Аны де Армас, который сходили на фильм «Вчера» 2019 года и не увидели в нём своего кумира, хотя в трейлере ленты де Армас была. Фанатки подали иск, а окружной судья США предупредил киностудии об ответственности за подобное.

Universal Pictures пыталась отклонить иск, но юристы отмечали, что трейлер — это художественное произведение, в котором коротко показывается суть фильма. По словам судьи Уилсона, трейлерами рекламируют фильмы. А значит, всё показанное в них должно быть в картинах.

Universal права в том, что в создании трейлеров действует творческая сторона, но это не должно перевесить коммерческую сторону. Трейлер — это реклама, предназначенная для продажи фильма и дающая зрителям предварительный взгляд на картину.

Какое развитие ситуация получит дальше, неизвестно. Подобными методами в трейлере активно пользуется Marvel Studios. Компания часто показывает в трейлерах то, чего на самом деле не будет в фильме. Жалоб на это пока не поступало, хотя фанаты остаются разочарованными.

Фильмы,Ана де Армас,
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