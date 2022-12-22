Фильм якутских режиссеров о глобальном потеплении вошел в шорт-лист "Оскара"

Документальный фильм "Выход" якутских режиссеров Евгении и Максима Арбугаевых вошел в шорт-лист премии "Оскар" в категории "Короткометражный документальный фильм". Об этом сообщает mk.ru. Фильм совместного производства Великобритании и России рассказывает о климатических изменениях и глобальном потеплении. Его главный герой - биолог Максим Чакилев, ведущий наблюдение за моржами, пытающимися вломиться в его дом на берегу Чукотского моря. "Выход" отмечен наградой Международного фестиваля короткометражного кино в швейцарском Винтерхуре, был показан в рамках "Послания к Человеку" в Санкт-Петербурге, пермской "Флаэртианы", "Золотого ворона" на Чукотке. Картина также получила премию документалистов "Лавр" как "Лучший арт-фильм". Максим и Евгения и Арбугаевы - брат и сестра, дети профессионального путешественника, биолога. По словам Максима, отец с пятилетнего возраста брал его с собой в экспедиции, и возможность месяцами наблюдать за дикими животными сильно повлияла на него. Сейчас Арбугаев вместе с Владимиром Мункуевым ("Нуучча") снимает свой первый полнометражный игровой фильм "Кончится лето", где играют Юра Борисов и Макар Хлебников. Американская академия киноискусств представила шорт-лист претендентов на кинопремию "Оскар" в 10 категориях 21 декабря.