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56 минут назад

Лучшие фильмы за всю историю кинематографа: мнение критиков

Мира Маркина

Портал Variety представил рейтинг 100 самых лучших фильмов за всю историю мирового кинематографа. Какие картины попали в топ-10, читайте в материале «Рамблера».

Лучшие фильмы за всю историю кинематографа
Фото: Кадр из фильма "Психо"Кадр из фильма "Психо"

«Психо» (1960)

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Эстетский черно-белый хоррор Альфреда Хичкока, ставший классикой, который рассказывает о девушке Мэрион Крэйн, недовольной романом с разведенным мужчиной. В итоге девушка крадет на работе крупную сумму и в спешке бежит из города. Девушка останавливается на ночь в мотеле, которым управляет Норман Бейтс — юноша, страдающий от гнета своей горячо любимой, но деспотичной матери.

Кадр из фильма "Психо"

«Волшебник страны Оз» (1939)

История девочки Дороти и собачки Тото, которых смерч унес из родного Канзаса в сказочную страну Оз. Дорогой из желтого кирпича им пришлось добираться к всемогущему волшебнику. Только он способен помочь Дороти и Тото вернуться домой. Попутчиками девочки в этом путешествии стали невероятные существа: Страшила, Железный Дровосек и Трусливый Лев. У каждого из них есть заветное желание, которое волшебник просто обязан исполнить.

Кадр из фильма "Волшебник страны Оз"

«Крестный отец» (1972)

Криминальная сага, ставшая революцией в гангстерском кино и началом большого эпоса, повествует о нью-йоркской сицилийской мафиозной семье Корлеоне. Глава клана выдает замуж свою дочь. В это время со Второй мировой войны возвращается любимый сын мафиозного босса Майкл, который не выражает желания заняться жестоким семейным бизнесом. Дон Корлеоне ведет дела по старым правилам, но наступают иные времена, и появляются люди, желающие изменить сложившиеся порядки…

Кадр из фильма "Крестный отец"

Дальше по списку расположились следующие фильмы: «Гражданин Кейн» (1941), «Криминальное чтиво» (1994), «Семь самураев» (1954), «2001 год: Космическая одиссея» (1968), «Эта замечательная жизнь» (1947), «Все о Еве» (1950) и «Спасти рядового Райана» (1998).

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Кроме того, фильм «Молчание ягнят» занял 35 место, «Титаник» — 45, а «Техасская резня бензопилой» — 49 место. «Ребенок Розмари» расположился на 56 строчке, а первым фильмом XXI века в рейтинге стала «Горбатая гора», занявшая 57 строчку рейтинга. Лидирующим мультфильмом в списке оказался «Бемби», идущий 63 в списке. В рейтинг также попали такие картины, как «Мой сосед Тоторо», «Древо жизни», «Темный рыцарь», «Паразиты», «Сияние», «История игрушек» и другие.

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