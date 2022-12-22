Лучшие фильмы за всю историю кинематографа

Портал Variety представил рейтинг 100 самых лучших фильмов за всю историю мирового кинематографа. Какие картины попали в топ-10, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Психо" Кадр из фильма "Психо"

«Психо» (1960)

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Эстетский черно-белый хоррор Альфреда Хичкока, ставший классикой, который рассказывает о девушке Мэрион Крэйн, недовольной романом с разведенным мужчиной. В итоге девушка крадет на работе крупную сумму и в спешке бежит из города. Девушка останавливается на ночь в мотеле, которым управляет Норман Бейтс — юноша, страдающий от гнета своей горячо любимой, но деспотичной матери.

«Волшебник страны Оз» (1939)

История девочки Дороти и собачки Тото, которых смерч унес из родного Канзаса в сказочную страну Оз. Дорогой из желтого кирпича им пришлось добираться к всемогущему волшебнику. Только он способен помочь Дороти и Тото вернуться домой. Попутчиками девочки в этом путешествии стали невероятные существа: Страшила, Железный Дровосек и Трусливый Лев. У каждого из них есть заветное желание, которое волшебник просто обязан исполнить.

«Крестный отец» (1972)