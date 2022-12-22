Когда стартуют съемки «Чужого» от автора «Не дыши»

Судя по всему, съёмки нового фильма во вселенной «Чужого» Ридли Скотта стартуют уже в феврале 2023 года в Будапеште.
Постановщиком и сценаристом новой ленты выступает режиссёр «Не дыши» и ремейка «Зловещих мертвецов» Федерико Альварес. Главную роль должна исполнить Кэйли Спэни («Мейр из Исттауна»), однако остальные детали не раскрывают — включая и сюжет.
Рабочее название ленты звучит как «Чужой: Ромул», возможно каким-то образом отсылая к одному из основателей Рима. Но будет ли подобный символизм играть какую-то роль в истории самой картины — непонятно.
Точной даты релиза у проекта пока нет, но зато известно, что в 2023 году на FX должен стартовать сериал по франшизе от автора телеадаптации «Фарго» Ноа Хоули.