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19 минут назад

Когда стартуют съемки «Чужого» от автора «Не дыши»

Игромания.ру

Судя по всему, съёмки нового фильма во вселенной «Чужого» Ридли Скотта стартуют уже в феврале 2023 года в Будапеште.

Когда стартуют съемки «Чужого» от автора «Не дыши»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Постановщиком и сценаристом новой ленты выступает режиссёр «Не дыши» и ремейка «Зловещих мертвецов» Федерико Альварес. Главную роль должна исполнить Кэйли Спэни («Мейр из Исттауна»), однако остальные детали не раскрывают — включая и сюжет.

Рабочее название ленты звучит как «Чужой: Ромул», возможно каким-то образом отсылая к одному из основателей Рима. Но будет ли подобный символизм играть какую-то роль в истории самой картины — непонятно.

Точной даты релиза у проекта пока нет, но зато известно, что в 2023 году на FX должен стартовать сериал по франшизе от автора телеадаптации «Фарго» Ноа Хоули.

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