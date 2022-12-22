Продолжение «Вампиров средней полосы» стало самым успешным проектом года для START

Стриминговый сервис START сообщил о рекордном количестве просмотров проекта в 2022 году. Второй сезон сериала «Вампиры средней полосы» посмотрели более 500 тысяч домохозяйств.
Первый эпизод нового сезона вышел 13 декабря на платформе. Менее чем за неделю проект посмотрели свыше 500 тысяч домохозяйств, передает пресс-служба START. «Вампиры средней полосы» стали самым успешным запуском онлайн-кинотеатра в этом году.
Сюжет сериала рассказывает о семье вампиров, которые живут в Смоленске. В продолжении герои столкнутся с загадочным преступлением и угрозой чипирования.
К своим ролям вернулись Дмитрий Лысенков, Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Ольга Медынич и другие актеры. Новые серии ленты будут выходить каждую неделю до 31 января.