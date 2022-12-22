Продолжение «Вампиров средней полосы» стало самым успешным проектом года для START

Стриминговый сервис START сообщил о рекордном количестве просмотров проекта в 2022 году. Второй сезон сериала «Вампиры средней полосы» посмотрели более 500 тысяч домохозяйств.

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Первый эпизод нового сезона вышел 13 декабря на платформе. Менее чем за неделю проект посмотрели свыше 500 тысяч домохозяйств, передает пресс-служба START. «Вампиры средней полосы» стали самым успешным запуском онлайн-кинотеатра в этом году.

Сюжет сериала рассказывает о семье вампиров, которые живут в Смоленске. В продолжении герои столкнутся с загадочным преступлением и угрозой чипирования.